۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۰۰

فرماندار گرمسار: ثبات قیمت‌ها هدف گذاری شد؛ تخلفات اقتصادی زیر ذره‌بین

فرماندار گرمسار: ثبات قیمت‌ها هدف گذاری شد؛ تخلفات اقتصادی زیر ذره‌بین

گرمسار- فرماندار گرمسار ثبات قیمتها را یک هدف گذاری کلیدی در شهرستان دانست و گفت: نظارت مستمر بر بازار، و برخورد قاطع با هرگونه تخلف اقتصادی برای تحقق این هدف در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی غروب شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار گرمسار در محل فرمانداری شهرستان به ضرورت ساماندهی بازار و جلوگیری از هرگونه افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها در شهرستان تاکید کرد و بیان داشت: مدیریت بازار و تأمین پایدار کالاهای اساسی در شهرستان مورد انتظار است.

وی ادامه داد: از دستگاه های عضو درخواست داریم تا نظارت مستمر بر بازار را به منظور کنترل قیمت‌ها و تأمین به‌ موقع کالاهای اساسی مورد نیاز شهروندان همچنان ادامه دهند.

فرماندار گرمسار با تاکید بر در دسترس قرار گرفتن کالاها به میزان کافی در شهرستان، افزود: دستگاه های متولی باید برای انبارها را تحت رصد قرار داده و از هر گونه احتکار و افزایش قیمت پیشگیری کنند.

همتی با تاکید به اینکه کالا باید با قیمت مناسب در دسترس شهروندان قرار گیرد، اضافه کرد: نظارت جدی بر بازار و برخورد با هرگونه تخلف اقتصادی باید در دستور کار واقع شود.

وی همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، اصناف و نهادهای نظارتی‌ را ضروری خواند و اظهار کرد: هدف اصلی کارگروه تنظیم بازار، ایجاد آرامش در بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان است.

کد مطلب 6798312

