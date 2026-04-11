به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی غروب شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار گرمسار در محل فرمانداری شهرستان به ضرورت ساماندهی بازار و جلوگیری از هرگونه افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها در شهرستان تاکید کرد و بیان داشت: مدیریت بازار و تأمین پایدار کالاهای اساسی در شهرستان مورد انتظار است.

وی ادامه داد: از دستگاه های عضو درخواست داریم تا نظارت مستمر بر بازار را به منظور کنترل قیمت‌ها و تأمین به‌ موقع کالاهای اساسی مورد نیاز شهروندان همچنان ادامه دهند.

فرماندار گرمسار با تاکید بر در دسترس قرار گرفتن کالاها به میزان کافی در شهرستان، افزود: دستگاه های متولی باید برای انبارها را تحت رصد قرار داده و از هر گونه احتکار و افزایش قیمت پیشگیری کنند.

همتی با تاکید به اینکه کالا باید با قیمت مناسب در دسترس شهروندان قرار گیرد، اضافه کرد: نظارت جدی بر بازار و برخورد با هرگونه تخلف اقتصادی باید در دستور کار واقع شود.

وی همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، اصناف و نهادهای نظارتی‌ را ضروری خواند و اظهار کرد: هدف اصلی کارگروه تنظیم بازار، ایجاد آرامش در بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان است.