الیاس نظری، رئیس آموزش و پرورش شهرستان بشاگرد، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال ۷۰۰ دانش‌آموز دختر و ۴۰۰ دانش‌آموز پسر بشاگردی در مراسم اعتکاف شرکت کردند.

وی افزود: برنامه‌ریزی برای حضور دانش‌آموزان در اعتکاف با هدف تعمیق معارف دینی، تقویت انس با قرآن و ایجاد زمینه خودسازی معنوی در میان نسل نوجوان و جوان انجام شده است.

نظری با اشاره به استقبال خوب خانواده‌ها و خودِ دانش‌آموزان از این برنامه معنوی تصریح کرد: حضور گسترده دانش‌آموزان در این مراسم، نشان‌دهنده گرایش و علاقه‌مندی آنان به برنامه‌های دینی و معنوی است و آموزش و پرورش بشاگرد نیز تلاش می‌کند با همکاری سایر نهادها این بستر را هر سال بهتر از گذشته فراهم کند.

رئیس آموزش و پرورش بشاگرد در پایان تأکید کرد: با هماهنگی مدیران مدارس و مربیان پرورشی، زمینه حضور امن، منظم و هدفمند دانش‌آموزان در اعتکاف مهیا شد و امیدواریم ثمرات معنوی این اقدام در اخلاق، تحصیل و سبک زندگی دانش‌آموزان نمایان شود.