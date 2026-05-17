۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۳۴

۳۲۰ معلم بشاگردی کلاس‌های درس را در خانه‌ها و حسینیه‌ها برگزار می‌کنند

بشاگرد- مدیر آموزش و پرورش شهرستان بشاگرد گفت: ۳۲۰ معلم این شهرستان برای جلوگیری از عقب‌ماندگی تحصیلی دانش‌آموزان، کلاس‌های درس را در منازل، مساجد و حسینیه‌ها برگزار می‌کنند.

الیاس نظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هدف تداوم فرآیند آموزش و جلوگیری از وقفه در یادگیری دانش‌آموزان، ۳۲۰ معلم در مقاطع مختلف تحصیلی به‌ویژه دوره ابتدایی، کلاس‌های درس را خارج از محیط مدرسه و در فضاهای جایگزین برگزار می‌کنند.

وی افزود: این کلاس‌ها در منازل فرهنگیان، اولیای دانش‌آموزان، مساجد و حسینیه‌ها تشکیل می‌شود تا دانش‌آموزان بتوانند بدون دغدغه به روند آموزشی خود ادامه دهند.

مدیر آموزش و پرورش بشاگرد با قدردانی از همراهی خانواده‌ها و همکاری مجموعه‌های مردمی و مذهبی شهرستان تصریح کرد: مشارکت اولیا و همراهی جامعه محلی نقش مهمی در اجرای این طرح داشته و نشان‌دهنده عزم همگانی برای حمایت از آموزش دانش‌آموزان است.

نظری تأکید کرد: آموزش و پرورش بشاگرد با تمام ظرفیت موجود در تلاش است تا هیچ دانش‌آموزی به دلیل محدودیت‌های موجود از تحصیل بازنماند و روند آموزشی با کمترین اختلال ادامه یابد.

کد مطلب 6832223

