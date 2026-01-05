خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در روزهایی که تحولات داخلی جمهوری اسلامی ایران همواره در کانون توجه رسانه‌های معاند و مقامات آمریکایی قرار دارد، بار دیگر اظهارات مداخله‌جویانه رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده، واکنش گسترده نخبگان، مسئولان و اقشار مختلف مردم را برانگیخته است.

تجربه تاریخی ملت ایران نشان داده است که هرگاه دشمنان خارجی با تصور ایجاد شکاف اجتماعی وارد صحنه شده‌اند، با پاسخ آگاهانه و یکپارچه مردم مواجه شده‌اند؛ پاسخی که ریشه در استقلال‌طلبی و هویت ملی ایرانیان دارد. آمریکا در دهه‌های گذشته، همواره تلاش کرده است با بهره‌گیری از فشارهای سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای، بر تصمیمات داخلی ملت‌ها اثر بگذارد و الگوی رفتاری آن در قبال ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.

اظهارات اخیر دونالد ترامپ و حمایت آشکار وی از اغتشاشات، در حالی مطرح می‌شود که اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها، یکی از بدیهی‌ترین اصول حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود؛ اصلی که آمریکا بارها آن را نقض کرده است. همزمان با این مواضع، تلاش رسانه‌های همسو با سیاست‌های واشنگتن برای القای بحران و ناامیدی در جامعه ایران شدت گرفته؛ رویکردی که بیش از آنکه مبتنی بر واقعیت‌های میدانی باشد، بر پایه جنگ روانی و عملیات ادراکی استوار است.

در چنین فضایی، نقش نخبگان دینی، سیاسی و اجتماعی در تبیین واقعیت‌ها و روشنگری افکار عمومی، اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند؛ به‌ویژه در شهرستان‌ها که پیوند مستقیم‌تری میان مردم و مسئولان وجود دارد.

شهرستان کاشمر نیز به‌عنوان یکی از مناطق مذهبی و انقلابی خراسان رضوی، همواره صحنه حضور فعال مردم در دفاع از ارزش‌ها و اصول انقلاب اسلامی بوده و واکنش‌های اخیر مسئولان و فعالان این شهرستان گواهی بر این واقعیت است. آنچه مسئولان، علما و فعالان صنفی کاشمر بر آن تأکید دارند، تمایز روشن میان مطالبات واقعی مردم با پروژه‌های برساخته دشمنان برای بی‌ثبات‌سازی اجتماعی است. این دیدگاه، مبتنی بر این اصل است که نقد، مطالبه‌گری و اختلاف‌نظر، جز لاینفک یک جامعه زنده و پویاست، اما سوءاستفاده بیگانگان از این فضا، امری مردود و غیرقابل پذیرش است.

در همین راستا، گفتگو با چهره‌های مختلف شهرستان کاشمر، نشان‌دهنده درکی مشترک از ضرورت حفظ انسجام ملی و مقابله آگاهانه با دخالت‌های خارجی است؛ درکی که ریشه در تجربه تاریخی و آموزه‌های انقلاب اسلامی دارد.

اختلاف‌نظر و حتی نارضایتی در هر جامعه‌ای طبیعی است

حجت الاسلام میثم خزاعی، رئیس شورای اسلامی شهر کاشمر در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اظهارات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا اظهار کرد: مسائل داخلی کشور، همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها تأکید فرموده‌اند، در چارچوب یک گفتگوی ملی و خانوادگی قابل بررسی و حل‌وفصل است و دشمنان همواره تلاش کرده‌اند با سوءاستفاده از اختلاف‌نظرها و مطالبات مردمی، به اهداف شوم خود دست یابند.

رئیس شورای اسلامی شهر کاشمر افزود: اختلاف‌نظر و حتی نارضایتی در هر جامعه‌ای طبیعی است، اما آنچه آمریکا و جریان‌های معاند دنبال می‌کنند، نه دلسوزی برای ملت ایران، بلکه فشار روانی، ایجاد شکاف اجتماعی و القای ناامیدی است؛ رویکردی که ملت ایران در طول بیش از چهار دهه با بصیرت و عقلانیت آن را خنثی کرده است.

وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب تصریح کرد: تجربه نشان داده است که هرگاه انسجام ملی تقویت شده و مسائل در فضایی عقلانی و درون‌زا دنبال شده، دشمن ناامیدتر از گذشته میدان را ترک کرده است.

بدنه اصلی جامعه که دل در گرو اسلام، انقلاب و نظام دارد

در ادامه، حجت الاسلام محمد حسین صداقتی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی کاشمر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حمایت دشمنان از اغتشاشگران، از رشد چشمگیر مناسک دینی بر خلاف برنامه ریزی های دشمنان خبر داد و گفت: برخلاف فضاسازی‌ها و هجمه‌های تبلیغاتی دشمن مبنی بر فاصله گرفتن مردم از دین، همین امسال شاهد رشد بیش از ۵۰ درصدی اعتکاف در شهرستان کاشمر بودیم

رئیس اداره تبلیغات اسلامی کاشمر افزود: این آمارها به‌روشنی بیانگر پایبندی روزافزون مردم، به‌ویژه جوانان و نوجوانان، به شعائر دینی و انقلاب اسلامی است و تمام دسیسه‌های دشمن، به‌ویژه آمریکای ملعون، نتوانسته اراده مردم را تضعیف کند.

وی خاطرنشان کرد: هرچند دشمن با ابزارهای رسانه‌ای و عملیات روانی تلاش می‌کند برخی افراد را فریب دهد، اما بدنه اصلی جامعه که دل در گرو اسلام، انقلاب و نظام دارد، هر سال با قدرت بیشتری در صحنه حاضر می‌شود.

لزوم هوشیاری عمومی

سیدرضا هاشمی، یکی از فعالین سیاسی شهرستان کاشمر نیز با اشاره به اظهارات ترامپ و حمایت وی از اغتشاشگران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد آمریکا همواره منافع اقتصادی و سیاسی خود را بر هر اصل انسانی، حقوق بشری و اخلاقی ترجیح داده است.

یکی از فعالین سیاسی شهرستان کاشمر افزود: تاریخ معاصر به‌روشنی نشان می‌دهد که آمریکا نه به‌دنبال دموکراسی است و نه حقوق بشر، بلکه صرفاً منابع و منافع خود، به‌ویژه انرژی و نفت، را دنبال می‌کند.

هاشمی با اشاره به نمونه‌هایی از رفتار آمریکا تصریح کرد: کشوری که نه برنامه هسته‌ای داشت، نه اورانیوم غنی‌شده، نه برنامه موشکی، نه هدف نابودی اسرائیل و نه حتی شعار مرگ بر آمریکا، صرفاً به‌دلیل برخورداری از منابع نفتی، آماج شدیدترین فشارها قرار گرفت.

یکی از فعالین سیاسی شهرستان کاشمر با تأکید بر ضرورت هوشیاری عمومی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بصیرت، وحدت و انسجام ملی هستیم تا اجازه ندهیم زیاده‌خواهی قدرت‌های سلطه‌گر، امنیت و منافع ملت‌ها را قربانی کند؛ چراکه ملت ایران بارها ثابت کرده است در بزنگاه‌های حساس، با عقلانیت و هوشمندی، دشمن را ناامید خواهد کرد.

بصیرت اجتماعی ملت ایران، سد راه پروژه‌های بحران‌ساز آمریکا

مجموع دیدگاه‌های مطرح‌شده از سوی مسئولان و فعالان کاشمری، نشان می‌دهد که جامعه ایران، علیرغم فشارها و هجمه‌های خارجی، از بلوغ سیاسی و اجتماعی قابل توجهی برخوردار است.. تأکید بر حل مسائل درون‌زا و گفتگوی ملی، نشان‌دهنده فاصله عمیق نگاه نخبگان داخلی با رویکرد مداخله‌جویانه و بحران‌ساز آمریکا و متحدانش است.

تجربه چهار دهه گذشته ثابت کرده است که هرگونه شرطی‌سازی جامعه به مواضع مقامات آمریکایی، نه‌تنها راهگشا نیست، بلکه ابزاری برای تضعیف استقلال کشورها محسوب می‌شود. در مقابل، تقویت انسجام ملی، اعتماد به توان داخلی و حفظ پیوند میان مردم و حاکمیت، مهم‌ترین سرمایه‌ای است که ایران همواره در برابر توطئه‌های خارجی به آن تکیه کرده است.

رشد مناسک دینی و حضور پررنگ نسل جوان در عرصه‌های اعتقادی و اجتماعی، پاسخی صریح به ادعاهای رسانه‌های معاند درباره فاصله گرفتن مردم از ارزش‌های دینی است. واقعیت آن است که دشمنان انقلاب اسلامی، بیش از آنکه نگران حقوق مردم ایران باشند، از استقلال، هویت و الگوی مقاومت این ملت احساس خطر می‌کنند.

اظهارات چهره‌هایی مانند ترامپ نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است؛ مواضعی که نه از سر دلسوزی، بلکه در راستای حفظ منافع و برتری‌طلبی آمریکا اتخاذ می‌شود. آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، افزایش سطح آگاهی عمومی و تفکیک مرز میان نقد مسئولانه و پروژه‌های هدایت‌شده دشمن است.

وحدت، بصیرت و عقلانیت اجتماعی، همان مؤلفه‌هایی است که بارها توطئه‌های پیچیده دشمنان را ناکام گذاشته و ایران را از بحران‌های تحمیلی عبور داده است. بی‌شک، استمرار این مسیر و پایبندی به اصول استقلال، عزت و مقاومت، بار دیگر نشان خواهد داد که ملت ایران، همان‌گونه که در گذشته ثابت کرده، اجازه نخواهد داد سرنوشتش در اتاق‌های فکر قدرت‌های سلطه‌گر رقم بخورد.