۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۲۹

هدیه آیت‌الله علم‌الهدی به پیک‌موتوری مصدوم در اغتشاشات مشهد

مشهد- امام جمعه مشهد در واکنش به حمله اغتشاشگران و به آتش کشیده شدن موتورسیکلت یک پیک موتوری زحمتکش در ناآرامی‌های اخیر خیابان احمدآباد، یک دستگاه موتورسیکلت جدید به او هدیه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، چند شب پیش اغتشاشگران در جریان تجمع در خیابان احمد آباد مشهد به یک پیک موتوری حمله کردند و یک کارگر زحمتکش مشهدی را مورد ضرب و شتم قرار دادند

آیت الله علم الهدی، نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی و امام جمعه مشهد در پی اطلاع از این حادثه تلخ و مقاومت و ایستادگی این هموطن، یک دستگاه موتورسیکلت را به شهروند مشهدی هدیه داد.

نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی با این هدیه، بخشی از خسارات وارده به این پدر سه فرزند را جبران کرد.

این کارگر زحمتکش که به تازگی با موتورسیکلت اهدایی همسرش برای امرار معاش اقدام به کار کرده بود، پس از این حادثه با جراحات جسمی و نگرانی جبران خسارت کالاهای سوخته مشتریان مواجه شده بود.

این کارگر زحمتکش در روایت خود بیان کرده است که مهاجمان پس از یافتن قرآن، مهر و تسبیح در کیفش، او را «بسیجی» خطاب کرده و با چوب و سنگ مورد ضرب و شتم قرار دادند. به دنبال این حادثه و کمک‌های مردمی دیگری نیز برای حمایت مالی و معیشتی از این خانواده پنج نفره جمع‌آوری شده است.

