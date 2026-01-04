مقاومت عراق خطاب به دولت: به هرگونه حضور نیروهای خارجی پایان دهید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، کمیته هماهنگی گروه‌های مقاومت عراق با صدور بیانیه‌ای، همزمان با سالگرد شهادت سرداران مقاومت، حاج قاسم سلیمانی و حاج ابومهدی المهندس و یارانشان، بار دیگر بر پایبندی خود به مسیر مقاومت تأکید کرد و این جنایت را نتیجه خیانت و تجاوز آمریکا دانست.

در این بیانیه، دولت آینده عراق مخاطب قرار گرفته و از آن خواسته شده است با پاسداشت خون شهدا، مجموعه‌ای از اولویت‌ها را در دستور کار قرار دهد؛ از جمله ارائه خدمات شفاف و مؤثر به ملت عراق، مبارزه جدی با فساد و تصویب قوانین در راستای حفظ کرامت ملی، به‌ویژه تصویب قانون خدمت و بازنشستگی نیروهای الحشد الشعبی.

این کمیته همچنین بر ضرورت پایان کامل حضور نیروهای خارجی اشغالگر در خاک و آسمان عراق و جلوگیری از هرگونه نفوذ سیاسی، امنیتی و اقتصادی آن‌ها تأکید کرد.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که سلاح مقاومت در کشوری که هنوز با تهدید اشغال روبه‌روست، خط قرمز و ضامن دفاع از حاکمیت و مقدسات عراق است و هرگونه بحث درباره این موضوع از سوی طرف‌های خارجی مردود بوده و تنها پس از تحقق کامل حاکمیت ملی قابل طرح خواهد بود.