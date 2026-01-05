فعالیت آزمایشگاه های کنترل کیفیت با تعرفه های ۱۴۰۲

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی انصاری دوگاهه، با بیان اینکه تنها مبنای قانونی دریافت هزینه خدمات آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت مورد تأیید سازمان غذا و دارو، تعرفه‌های ماده ۲۴ است، اظهار کرد: این تعرفه‌ها طبق قانون باید هر سه سال یک‌بار به‌روزرسانی و پس از تصویب هیئت دولت ابلاغ شود.

وی افزود: تعرفه‌های ابلاغی در سال ۱۳۹۹ می‌بایست در تابستان ۱۴۰۲ بازنگری می‌شد اما با حدود دو سال تأخیر، در تابستان ۱۴۰۴ ابلاغ شد؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت وارد کرده است.

مدیرکل آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو با اشاره به افزایش قابل توجه هزینه تجهیزات، مواد مصرفی و مواد استاندارد، تصریح کرد: قیمت برخی تجهیزات و اقلام مصرفی از جمله دستگاه‌های HPLC و حلال‌ها در این مدت بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته است.

انصاری دوگاهه با تأکید بر ثبت تمامی خدمات آزمایشگاهی در سامانه LIMS، گفت: از منظر قانونی، همه خدمات باید منطبق با تعرفه ماده ۲۴ محاسبه شود و هرگونه انحراف از این چارچوب می‌تواند تبعات حقوقی و نظارتی در پی داشته باشد.