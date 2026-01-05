خلوتی برای خدا؛روایت یک شهروند از آرامش اعتکاف

به گزارش خبرگزاری مهر-گروه استانها، محدثه ملک زاده: زندگی پرشتاب امروز، انسان را در میان دغدغههای مادی و روزمرگیها گرفتار کرده است. در چنین شرایطی، آئین معنوی اعتکاف فرصتی ارزشمند برای توقف، خلوت با خدا و بازگشت به آرامش درونی فراهم میکند؛ فرصتی که بسیاری از شهروندان با اشتیاق از آن بهرهمند شدهاند.
دوری از هیاهوی دنیا و بازگشت به آرامش دل
ملک زاده در گفت و گو با خبرنگار گفت: بهعنوان یک شهروند، این روزها حضور در آئین معنوی اعتکاف را فرصتی مغتنم برای فاصله گرفتن از مشغلههای دنیوی و نزدیکتر شدن به خداوند میدانم. در زندگی امروز که ذهن انسان همواره درگیر کار، مسائل اقتصادی، فضای مجازی و دغدغههای روزمره است، اعتکاف همچون توقفی آگاهانه در مسیر پرشتاب زندگی عمل میکند؛ توقفی برای اندیشیدن، آرام گرفتن و بازگشت به اصل خویش.
وی افزود: فضای معنوی مسجد، انس با قرآن، دعا و مناجات، فرصتی فراهم میآورد تا انسان با خود و خدای خود خلوت کند. این روزها، سکوت و آرامش حاکم بر اعتکاف، دلها را از غبار روزمرگی پاک میکند و زمینهای برای تقویت ایمان، صبر و امید در وجود انسان بهوجود میآورد. بسیاری از معتکفان با نیتی خالص آمدهاند تا دل از وابستگیهای مادی بکنند و با قلبی سبکتر، مسیر زندگی خود را اصلاح کنند.
این شهروند اردبیلی ادامه داد: از نگاه یک شهروند، اعتکاف تنها عبادتی فردی نیست، بلکه اثری اجتماعی نیز دارد. افرادی که با روحیهای آرامتر، اخلاقی نیکوتر و نگاهی عمیقتر به زندگی بازمیگردند، میتوانند نقش مؤثرتری در خانواده و جامعه ایفا کنند. این مراسم معنوی یادآور این حقیقت است که برای ساختن جامعهای سالمتر، باید از درون خود آغاز کنیم و پیوند خود را با خداوند محکمتر سازیم.
خدمتی بی منت برای آرامش دلهای معتکفان
آیناز بهبودی یکی دیگر از شهروندان معتکف که با تازگی از سفر معنوی حج برگشته است در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: فضای اینجا بسیار معنوی است. حضور در اعتکاف بعد از زیارت خانه خدا، تجربهای متفاوت و بسیار آرامبخش است. در حج، عظمت عبادت و شکوه جمعیت حس میشود، اما در اعتکاف، سکوت و خلوت با خدا قلب آدم را سبک میکند و فرصتی میدهد تا دوباره به زندگی روزمره با نیتی خالص بازگردیم. اینجا مثل ادامه همان سفر معنوی است، اما نزدیکتر و شخصیتر.
وی افزود: همزمان با برگزاری آئین معنوی اعتکاف، خادمان و عوامل اجرایی با روحیهای جهادی و خالصانه در حال خدمترسانی به معتکفان هستند. این خادمین با فراهمسازی نظم، نظافت، توزیع وعدههای غذایی و ایجاد فضایی آرام و معنوی، نقش مهمی در برگزاری هرچه بهتر این مراسم ایفا میکنند.
این شهروند معتکف ادامه داد: تلاش شبانهروزی خادمان، که اغلب بدون چشمداشت و تنها با نیت قربت به خدا انجام میشود، موجب شده معتکفان با آرامش خاطر بیشتری به عبادت و خلوت با خدا بپردازند. حضور این نیروهای داوطلب، جلوهای زیبا از همدلی، ایثار و خدمت در فضای معنوی اعتکاف به نمایش گذاشته است.
استقبال نوجوانان از آئین اعتکاف، نشان دهنده رویشهای معنوی انقلاب است
حجت الاسلام قاسم جعفرزاده مدیرکل تبلیغات اسلامی نیز در روز گذشته در مصاحبه با رسانههای محلی اظهار کرده بود که اعتکاف از شامگاه جمعه ۱۲ دی ماه مصادف با شب ولادت حضرت علی (ع) در مساجد آغاز شده و معتکفین تا در روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ رجب اعمال اعتکاف را انجام خواهند داد.
وی با اشاره به استقبال چشمگیر اهالی استان اردبیل از برگزاری اعتکاف خاطرنشان کرده بود که نسبت به سالهای گذشته هم آمار معتکفین و هم تعداد مساجد تا ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل بیان کرده بود بیش از ۱۴۷ مسجد استان اردبیل میزبان ۱۰ هزار معتکف هستند.
حجت الاسلام جعفرزاده گفته بود این نوجوانان و جوانان و استقبال عجیب آنها از آئین اعتکاف نشان دهنده رویشهای معنوی انقلاب هستند که با وجود سرگرمیهای متعدد تحجد و شب زنده داری و خلوت گزینی معنوی را برگزیده اند.
در روزهای برگزاری اعتکاف، شهروندان فرصتی برای دوری از هیاهوی زندگی روزمره و نزدیکی بیشتر به خدا پیدا کردهاند. معتکفان با دعا، قرآنخوانی و خلوت با خدا آرامش درونی خود را تقویت میکنند، در حالی که خادمان با خدمت بیمنت، نظم و امکانات لازم را فراهم میکنند تا مراسم معنوی به بهترین شکل برگزار شود. برخی شرکتکنندگان، از جمله کسانی که تازه از سفر حج بازگشتهاند، حضور در اعتکاف را ادامهای شخصی و آرامبخش از تجربه معنوی خود میدانند و فرصتی برای بازنگری در رفتار و نیتهای خود یافتهاند.
