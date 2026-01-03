خبرگزاری مهر، گروه استانها - شیرین اسلوب: همزمان با ماه رجب عطر دلانگیز معنویت در فضای مساجد و حسینیههای مشگین شهر پیچیده شده و مراسم اعتکاف آغاز شده و علاقهمندان با حضور در این مراسم، روزهای پایانی این ماه را در خلوت با معبود سپری میکنند.
روز سیزدهم رجب روز شروع اعتکاف است و چند صد نفر جوان ما امروز آمدهاند و در مساجد نشستهاند و مشغول اعتکاف شدهاند.
این روزها حال و هوای مساجد شهرستان مشگینشهر همانند سایر شهرستانهای دیگر عطر و بوی خاصی میدهد.
اعتکاف، فرصتی برای دوری از روزمرگی و تمرکز بر عبادت است. معتکفان به مدت سه روز در مساجد میمانند و به نوافل، قرائت قرآن و ادعیه مشغول میشوند.
اعتکاف ۱۱۲۴ نفر از اهالی مشگین شهر
مراسم اعتکاف هرساله در سراسر کشور پرشور و با حرارت برگزار میشود، در مشگینشهر نیز همچون سایر شهرستانها از یک ماه گذشته نام نویسی برای شرکت در این آئین معنوی آغاز شد و بنا به گفته رئیس اداره تبلیغات اسلامی مشگین شهر، ۱۱۲۴ نفر در اعتکاف شرکت کردهاند که در ۱۳ مسجد خواهران برادران معتکف میشوند.
حجت الاسلام رضا باوقار امام جمعه مشگین شهر در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اعتکاف برجستهترین مظهر بندگی، فرصتی برای زدودن گناهان، مبارزه با نفس و نورانی ساختن دل و صفا بخشیدن به روح است.
اعتکاف فرصتی برای انس با خدا
وی اعتکاف را فرصتی برای انس با خداوند دانست و افزود: جوانان در اعتکاف با یکدیگر دوست میشوند و محبت و الفت بینشان بیشتر میشود که سبب رشد معنوی آنها خواهد شد.
امام جمعه مشگین شهر با بیان اینکه هیچ عبادتی بالاتر از عبادت به خدا در مسجد نیست، گفت: خوشبختانه به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران این سنت حسنه هر سال رو به افزایش است و مشتاقان بسیاری دارد.
حجت الاسلام صادق صمدی رئیس تبلیغات اسلامی مشگین شهر با اشاره به اینکه برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در ۱۳ مسجد شهرستان مشگین شهر در حال برگزاری است، اضافه کرد: مجموع ۱۱۲۴ نفر از ثبت نام شدگان در اعتکاف برادران و خواهران هستند که به مدت سه روز در مساجد شهرستان در حال عبادت هستند.
محمد جعفری رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشگین شهر با اشاره به نقش این آئین عبادی در تقویت معنویت اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اعتکاف فرصتی ارزشمند برای خودسازی، تعمیق باورهای دینی و ایجاد آرامش روحی است و میتواند در ترویج فرهنگ دینی و تقویت هویت معنوی نسل جوان نقش مؤثری ایفا کند.
وی با قدردانی از برگزارکنندگان اعتکاف تأکید کرد: حمایت از برنامههای معنوی بهویژه اعتکاف، از اولویتهای فرهنگی است و این مسیر نقش مؤثری در تربیت دینی نسل آینده دارد.
اعتکاف مهمترین عوامل تربیت نسل جوان
اعتکاف از مهمترین عوامل تربیت نسل جوان است و اگر بخواهیم نسل جوان را تربیت دینی کنیم یکی از عوامل کمک کننده در این راه فریضه معنوی اعتکاف است.
به داخل مسجد قدم میگذارم حس و حال و هوایی دیگر در اینجا حاکم است انگار همه در جستجوی یک حقیقت هستند و برای کسب معنویت و خلوتی با خدا رنگ دیگری وجود ندارد.
چهرههای معصومی از نوجوانان که دوست دارند مزه طعم عبادت را در خانهای که منتسب به خدا درک کند و رنگ و بوی خدای بگیرند و از همه دلبستگی دنیای خارج شوند، سخت است اما میشود و خواستنها، توانستنها را به دنبال دارد و اینها خواستن و دعوت نامه الهی بر خواست آنها ارسال شد.
اولین گامهای معنویت
فاطمه شهبازنژاد، دانشآموز ۱۳ سالهای که برای اولین بار معتکف شده است، با هیجان گفت: مادرم همیشه از اعتکاف تعریف میکرد. وقتی امسال به من پیشنهاد داد که شرکت کنم، خیلی خوشحال شدم. حالا که اینجا هستم، احساس میکنم به خدا نزدیکتر شدهام.
وی ادامه داد: برنامهها خیلی خوب است. شبها دعا میخوانیم، صبحها سخنرانی داریم، و در اوقات فراغت با دوستان جدیدی که پیدا کردهام، صحبت میکنیم. این سه روز برای من تجربهای است که هیچوقت فراموش نخواهم کرد.
اولین تجربه اعتکاف برای نوجوانها
یکی از نوجوانان معتکف در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: برای من اعتکاف اولین تجربهای بود که پای من را به مسجد باز کرده و به عبادت میپردازم و خوشحالم که این فرصت را پیدا کردم که اینجا کنار همسن و سالهای خودم باشم.
وی افزود: اینجا برای من یک محیط معنوی و آرام است و با برنامههای متنوع دینی و آموزشی خیلی چیزها یاد گرفتم و با خودم بیش از پیش آشنا شدم.
به گفته این نوجوان، ما نوجوانها با شرکت در این مراسم میتوانیم به خدا نزدیکتر شویم و از فرصتهای معنوی استفاده کنیم.
