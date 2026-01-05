خلوت ۲۱ هزار نفریِ مؤمنان در اعتکاف هرمزگان

خبرگزاری مهر گروه استانها: اعتکاف، این سنت دیرینه و فرصت ناب خلوت مومنانه با خداوند متعال، امسال نیز در استان هرمزگان جلوهای ویژه یافت و دلهای مشتاق را به میهمانی نور و نیایش فراخواند. همزمان با ایامالبیض، مساجد سراسر استان میزبان معتکفانی از اقشار مختلف جامعه بودند که با دل کندن از هیاهوی زندگی روزمره، لحظاتی سرشار از آرامش، خودسازی و تقرب الهی را تجربه کردند.
در این روزها، خوان پربرکت الهی بر گستره مساجد استان هرمزگان پهن شد و فضای معنوی شهرها و روستاها رنگ و بویی متفاوت به خود گرفت. حضور پرشور جوانان و نوجوانان در کنار خانوادهها، روحانیون و اقشار مختلف مردم، نشان از عمق علاقه نسل امروز به معنویت و آموزههای دینی داشت؛ حضوری که امید به آیندهای آگاهانهتر و متعهدتر را در دلها زنده میکند.
آئین اعتکاف امسال در هرمزگان، فراتر از یک برنامه عبادی، به صحنهای از همدلی، آرامش و بازگشت به خویشتن بدل شد؛ صحنهای که در آن زمزمه دعاها، تلاوت قرآن و اشکهای عاشقانه، تصویری ماندگار از پیوند انسان با خالق خویش را به نمایش گذاشت و بار دیگر ظرفیت بالای این استان در میزبانی برنامههای عمیق فرهنگی و مذهبی را به اثبات رساند.
استقبال چشمگیر بانوان، آقایان و نوجوانان از اعتکاف
حجتالاسلام والمسلمین سید مهدی حسینی، معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی هرمزگان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال گسترده مردم مؤمن استان از آئین معنوی اعتکاف، از حضور بیش از ۲۱ هزار معتکف در ۱۸۵ مسجد سطح استان خبر داد و گفت: این مراسم عبادی امسال با کیفیت مطلوبی در حال برگزاری است.
معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی هرمزگان با بیان اینکه آئین معنوی اعتکاف سالهاست در کشور با استقبال گسترده مردم مؤمن مواجه است، اظهار داشت: استان هرمزگان نیز در سالهای اخیر شاهد رشد قابل توجه حضور معتکفین بوده و امسال بانوان، برادران و بهویژه نوجوانان حضور بسیار پررنگی در این عمل عبادی سهروزه داشتهاند.
برگزاری اعتکاف در ۱۸۵ مسجد استان هرمزگان
وی افزود: به حمدالله امسال بیش از ۲۱ هزار نفر از معتکفین در قالب این آئین معنوی در بیش از ۱۸۵ مسجد در سطح استان هرمزگان حضور یافتهاند که نشاندهنده عمق باورهای دینی و معنوی مردم این استان است.
شهرستان رودان پیشتاز در میزبانی معتکفین
حجتالاسلام والمسلمین حسینی با اشاره به نقش برجسته شهرستان رودان در برگزاری مراسم اعتکاف تصریح کرد: شهرستان رودان به تنهایی میزبان حدود ۳۶۰۰ نفر از معتکفین استان بوده و بخش قابل توجهی از این مراسم معنوی در مساجد این شهرستان برگزار شده است.
اجرای برنامهها با کیفیت مطلوب
وی در پایان با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده خاطرنشان کرد: با تدابیر و برنامهریزیهای صورتگرفته، برنامههای اعتکاف در طول این سه روز با کیفیت بسیار خوبی در مساجد سطح شهرستانها، بهویژه رودان، در حال اجرا و پیگیری است.
امام جمعه جاسک: اعتکاف پناهگاه انسان معاصر از اضطرابهای دنیوی است
امام جمعه شهرستان جاسک با اشاره به افزایش اضطراب و افسردگی در جوامع انسانی، آئین معنوی اعتکاف را فرصتی برای خلوت با خدا و دستیابی به آرامش واقعی دانست و گفت: اعتکاف زمینهساز بازگشت انسان به فطرت عبودی و دوری از مشغلههای مادی است.
اعتکاف خلوتی برای رسیدن به آرامش قلبی
حجتالاسلام والمسلمین عباس ذاکری در گفتوگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک ایام ولادت حضرت امیرالمؤمنین علی علیهالسلام و تسلیت وفات حضرت زینب سلاماللهعلیها، اظهار کرد: امروز بسیاری از انسانها به دلیل درگیری با مسائل دنیوی دچار اضطراب و نگرانیهای روحی هستند و اعتکاف فرصتی ارزشمند برای رهایی از این فشارها و رسیدن به آرامش درونی است.
وی افزود: فلسفه همه عبادات از جمله نماز، روزه، حج و اعتکاف، ایجاد خلوت میان بنده و خدای متعال است تا انسان بتواند به آرامش حقیقی دست یابد؛ چرا که خداوند متعال میفرماید: «الا بذکر الله تطمئن القلوب».
عبادت مسیری برای شکوفایی عبودیت انسان
امام جمعه جاسک با تأکید بر آثار معنوی اعتکاف بیان کرد: اعتکاف فرصتی است برای دور شدن از مسائل مادی و پرداختن به بندگی خدای تبارک و تعالی. تفکر، عبادت و خلوت با خدا در این ایام، نقش مهمی در سعادت و خوشبختی انسان دارد و میتواند مسیر زندگی او را متحول کند.
ذاکری تصریح کرد: اعتکاف در حقیقت پناه بردن به مسجد و خانه خدا و دوری از وسوسههای شیطان است؛ پناهگاهی امن که انسان را از عواملی که خوشبختیاش را تهدید میکند، حفظ میکند.
۸۰ درصد معتکفین نوجوانان هستند
وی با اشاره به برگزاری آئین اعتکاف در شهرستان جاسک گفت: امسال نیز همچون سالهای گذشته، مراسم معنوی اعتکاف در بیش از پنج مسجد شهرستان جاسک برگزار شده و بیش از ۶۰۰ نفر در این مراسم حضور دارند.
امام جمعه جاسک خاطرنشان کرد: حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد شرکتکنندگان در اعتکاف امسال را نوجوانان و دانشآموزان تشکیل میدهند که این موضوع نشان میدهد گرایش به معنویت در میان نسل جوان نهتنها کمرنگ نشده، بلکه رو به افزایش است و این جای شکرگزاری دارد.
ضرورت شکرگزاری و حرکت در مسیر سعادت
ذاکری در پایان ابراز امیدواری کرد: خداوند متعال به همه ما توفیق بندگی خالصانه عطا فرماید تا بتوانیم با بهرهگیری از فرصتهایی مانند اعتکاف، گامهای مؤثری در مسیر سعادت فردی و اجتماعی برداریم.
تجربهای سرشار از آرامش، خلوص و نزدیکی به خدا
حاضران در آئین معنوی اعتکاف، از تجربهای سرشار از آرامش، خلوص و نزدیکی به خدا سخن میگویند. شرکتکنندگانی که برخی برای چندمین بار و برخی برای نخستینبار در این مراسم حضور یافتهاند، اعتکاف را فرصتی ویژه برای دریافت رزق معنوی و تجدید ارتباط با خداوند میدانند.
با هر نیتی آمدم اجابت شده است
یکی از معتکفان با اشاره به حضور چندباره خود در این مراسم گفت: هر بار که با هر نیتی در اعتکاف شرکت کردهام، لطف و عنایت الهی شامل حالم شده است. امسال با نیاز و درخواست قلبی آمدم و خداوند این توفیق بزرگ را نصیبم کرد. این حالوهوا قابل توصیف نیست و زیبایی خاصی دارد.
آرامشی کم نظیر حاصل حضور در اعتکاف
معتکف دیگری آرامش حاصل از این حضور را کمنظیر توصیف کرد و افزود: از زمان ورود به اعتکاف، به آرامشی دست یافتهام که پیش از این هرگز تجربه نکرده بودم. حضور در کنار دوستان و فضای معنوی مسجد، این احساس را دوچندان کرده است.
تنها افسوسم این است که چرا در سالهای گذشته در اعتکاف شرکت نکردم
در میان شرکتکنندگان، افرادی نیز برای نخستینبار در این مراسم معنوی حضور یافتهاند. یکی از آنان با بیان اینکه اکنون در روز سوم اعتکاف به سر میبرد، اظهار داشت: در همین مدت کوتاه، حال و احساسی را تجربه کردهام که در هیچ مناسبت دیگری نداشتم. تنها افسوسم این است که چرا در سالهای گذشته از این توفیق محروم بودهام.
بهترین روزهای عمرم در اعتکاف بوده است
یکی دیگر از معتکفان که برای چهارمین بار در این آئین شرکت کرده است، اعتکاف را از بهترین روزهای زندگی یک انسان دانست و گفت: چند روز خلوت با خدا، نماز، دعا و دوری از مشغلههای روزمره، آرامشی عمیق به انسان میبخشد و او را به خداوند نزدیکتر میکند.
