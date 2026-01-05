اعتکاف تمام شد و کاروانیان نور، پای در رکاب زندگی نهادند

مشگین- اعتکاف کنندگان در مراسم سه‌روزه عبادت، امروز آن مکان را ترک کردند و به زندگی روزمره بازگشتند.