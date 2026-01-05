https://mehrnews.com/x3b5ng ۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۱۵ کد خبر 6714041 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۱۵ پنجره مهر؛ عزاداری معتکفین در سالروز شهادت حضرت زینب(س) در باروق ارومیه- معتکفین در شهرستان باروق در سالروز شهادت حضرت زینب (س) عزاداری کردند. دریافت 40 MB کد خبر 6714041 کپی شد مطالب مرتبط عزاداری دانش آموزان معتکف ارومیه در سالروز شهادت حضرت زینب(س) خلوتی برای خدا؛روایت یک شهروند از آرامش اعتکاف نجوای «کربلا» در خلوت جوانان؛ روایت اعتکاف به زبان نسل دیجیتال برچسبها دسته عزاداری اعتکاف 1404 حضرت زینب کبری(س)
