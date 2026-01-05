  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۰۶

پنجره مهر؛

عزاداری دانش آموزان معتکف ارومیه در سالروز شهادت حضرت زینب(س)

عزاداری دانش آموزان معتکف ارومیه در سالروز شهادت حضرت زینب(س)

ارومیه- دانش آموزان معتکف ارومیه در سالروز شهادت حضرت زینب کبری(س) عزاداری کردند.

