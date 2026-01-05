https://mehrnews.com/x3b5mH ۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۰۶ کد خبر 6714013 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۰۶ پنجره مهر؛ عزاداری دانش آموزان معتکف ارومیه در سالروز شهادت حضرت زینب(س) ارومیه- دانش آموزان معتکف ارومیه در سالروز شهادت حضرت زینب کبری(س) عزاداری کردند. دریافت 58 MB کد خبر 6714013 کپی شد مطالب مرتبط پناه بردن به مسجد و خلوت با خدا، عملیترین نقد بر سبک زندگی غربی است عزاداری معتکفین در سالروز شهادت حضرت زینب(س) در باروق امامجمعه مهستان: اعتکاف عبادتی جمعی با آثار عمیق اجتماعی و تربیتی است خلوتی برای خدا؛روایت یک شهروند از آرامش اعتکاف نجوای «کربلا» در خلوت جوانان؛ روایت اعتکاف به زبان نسل دیجیتال برچسبها اعتکاف 1404 اعتکاف دانش آموزی ارومیه
