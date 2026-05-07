۴ هزار راس دام سبک و سنگین میامی رایگان معاینه و درمان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی جهاد کشاورزی میامی از برگزاری اردو یک روزه پایش سلامت، معاینه و درمان دام در این شهرستان خبر داد و بیان کرد: این اقدام با همراهی ستاد اجرایی فرمان امام، گروه جهادی شهید حدیدی و دامپزشکی شهرستان به اجرا درآمده است.

وی با اشاره به اینکه در این اردو چهار هزار راس دام سبک و سنگین معاینه و درمان شدند، اضافه کرد: این خدمات به صورت رایگان در مناطق محروم اجرایی شده است.

مدیر جهاد کشاورزی میامی با اشاره به اینکه این اردو در روستاهای عباس آباد و کلاته فرهنگ انجام گرفته است، اضافه کرد: در این اردو سموم دامپزشکی نیز برای مقابله با بیماری های انگلی بین دامداران منطقه توزیع شده است.

حسینی تصریح کرد: برگزاری کلاس های آموزشی برای پیشگیری از بیماری های مشترک از دیگر خدماتی که توسط گروه جهادگران در منطقه ارائه شده است.

وی جمعیت شتر منطقه را ۶۴۰ نفر اعلام کرد و اظهار داشت: ۸۰ درصد این جمعیت در منطقه عباس آباد و چشمه سفید مستقر است که برای این دام ها نیز سموم بهداشتی توزیع شد و همچنین مورد معاینات دوره ای قرار گرفتند.