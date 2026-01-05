انهدام شبکه اراذل و اوباش در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اشراف اطلاعاتی و اقدامات پیشگیرانه پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه و با همکاری سازمان اطلاعات فراجا، یک عملیات دقیق اطلاعاتی منجر به شناسایی و انهدام شبکه‌ای متشکل از ۶ نفر از اراذل و اوباش شد.

بر اساس این گزارش، اعضای این شبکه قصد داشتند با حمله به کلانتری و یکی از پایگاه‌های بسیج در یکی از شهرهای استان قزوین، امنیت عمومی را بر هم بزنند که پیش از هرگونه اقدام میدانی، در تور اطلاعاتی قرار گرفته و دستگیر شدند.

روابط عمومی سپاه صاحب‌الامر (عج) افزود: این افراد در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد ناامنی و اخلال در نظم عمومی استان بودند که با عنایات الهی و هوشیاری نیروهای اطلاعاتی سپاه و فراجا، اقدامات آنان ناکام ماند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: متهمان بازداشت‌شده دارای آمادگی جسمانی و مهارت‌های رزمی لازم برای انجام عملیات میدانی بوده و قصد داشتند ضمن تخریب اموال عمومی و حمله به مراکز نظامی، اعتراضات احتمالی را به سمت آشوب و ناامنی سوق دهند.

همچنین یکی از عناصر دستگیرشده از فعالان اغتشاشات گذشته بوده و دارای سوءسابقه است.

این گزارش می‌افزاید: به دلیل ضرورت‌های مرتبط با روند رسیدگی قضائی، اسامی متهمان در حال حاضر منتشر نمی‌شود و بررسی ابعاد دیگر فعالیت‌های این شبکه در مراجع ذی‌صلاح ادامه دارد.