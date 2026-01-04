تأکید اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه قزوین بر ضرورت حفظ آرامش و انسجام ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه استان قزوین با صدور بیانیه‌ای، ضمن تأکید بر حق قانونی مردم در بیان اعتراض، نسبت به سوءاستفاده دشمنان از مطالبات مردمی هشدار دادند.

در این بیانیه که در پی بیانات اخیر مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) درباره تحلیل وقایع اخیر صادر شده، آمده است: اعتراض قانونمند، اخلاق‌محور و در چهارچوب قانون، حق مسلم مردم است، اما مرز روشنی میان اعتراض قانونی و اغتشاش سازمان‌یافته وجود دارد که نباید نادیده گرفته شود.

اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه استان قزوین در این بیانیه با تأکید بر لزوم هوشیاری عمومی اعلام کردند: نباید اجازه داد فضاهای مسالمت‌آمیز مردمی، با تحریک عوامل بیگانه و معاند، به بستری برای اخلال در امنیت، تخریب اموال عمومی و تضعیف اقتدار ملی تبدیل شود. هرگونه اقدام خشونت‌آمیز و ایجاد ناامنی در پوشش اعتراض، در راستای اهداف دشمنان این ملت به‌ویژه رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی ارزیابی می‌شود.

در ادامه این بیانیه، امضاءکنندگان با دعوت از عموم مردم، اهالی فرهنگ، هنر، رسانه و اصحاب فکر و قلم، بر ضرورت حفظ بصیرت، وحدت و انسجام ملی تأکید کرده و خواستار مراقبت هوشمندانه از مطالبات مردمی در برابر توطئه‌های آشوب‌طلبانه شدند.

این بیانیه می‌افزاید: آینده کشور در گرو حفظ آرامش اجتماعی، صیانت از دستاوردهای ملی و حرکت یکپارچه در مسیر پیشرفت و تعالی، تحت سایه قانون و همبستگی ملی است.

این بیانیه از سوی جمعی از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه استان قزوین و با اطلاع‌رسانی روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین منتشر شده است.