سرهنگ حسین قلی‌خانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دنبال افت محسوس دما و یخ‌زدگی سطح آزادراه قزوین زنجان، یک دستگاه کامیون در این محور دچار سانحه شد که پس از آن، ۱۹ دستگاه خودرو با یکدیگر برخورد کردند.

وی افزود: در این حادثه ۱۹ نفر مصدوم شدند که از این تعداد، ۱۰ نفر به مراکز درمانی منتقل و ۹ نفر نیز به صورت سرپایی در محل درمان شدند.

فرمانده پلیس راه استان قزوین با بیان اینکه بلافاصله نیروهای پلیس، اورژانس و امدادی در محل حاضر شدند، گفت: پس از انجام اقدامات امدادی و پاکسازی مسیر، هم‌اکنون محور باز است و تردد خودروها بدون مشکل در جریان است.

سرهنگ قلی‌خانی از رانندگان خواست با توجه به شرایط جوی و احتمال یخ‌زدگی معابر، با سرعت مطمئنه حرکت کرده و فاصله طولی را رعایت کنند.