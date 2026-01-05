سپاهان قهرمان هجدهمین دوره لیگ برتر تفنگ آقایان شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، در پایان پنج هفته رقابت تیمها در لیگ برتر تفنگ باشگاه فولاد مبارکه سپاهان با ۱۹ امتیاز در صدر جدول ایستاد و واره فولاد کاوه جنوب کیش با ۱۸ امتیاز نایب قهرمان شد. همچنین هوماک وزارت دفاع با ۱۴ امتیاز در رده سوم این فصل از رقابتهای لیگ قرار گرفت. باشگاه نیروی زمینی ارتش با ۱۱ امتیاز رده چهارم را به خود اختصاص داد.
گفتنی است تیم هیئت ایلام با ایستادن در انتهای جدول به لیگ دسته یک سقوط کرد. با نظر کمیته اجرایی در این فصل تنها یک تیم به لیگ دسته یک سقوط کرد و سه تیم برتر در لیگ دسته یک نیز راهی لیگ برتر میشوند.
بر این اساس تیمهای کوثر ولایت، ایرانیان زیگورات و باشگاه زینالدین قم (صنایع غذایی دکتر قریه علی) با ایستادن در رده اول تا سوم لیگ دسته یک، فصل آینده در لیگ برتر تفنگ آقایان حضور خواهند داشت.
