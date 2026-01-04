  1. ورزش
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۹:۴۵

رنکینگ جهانی تیراندازی ۲۰۲۵ اعلام شد/ رستمیان در جمع ۱۰ نفر برتر جهان

فدراسیون جهانی تیراندازی با انتشار رنکینگ نهایی سال ۲۰۲۵ جایگاه برترین تیراندازان جهان را مشخص کرد که بر اساس آن هانیه رستمیان در رشته تپانچه جزو ۱۰ نفر برتر قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی تیراندازی در پایان سال ۲۰۲۵ رنکینگ رسمی تیراندازان جهان را منتشر کرد. بر اساس این رده‌بندی هانیه رستمیان در رشته تپانچه ۲۵ متر با قرار گرفتن در جایگاه هفتم جهان عملکرد درخشانی از خود به نمایش گذاشت. او همچنین در ماده تپانچه ۱۰ متر موفق شد رتبه هشتم رنکینگ جهانی را به دست آورد.

در بخش مردان نیز وحید گل‌خندان در رشته تپانچه ۱۰ متر با حضور در جمع ۲۰ تیرانداز برتر جهان جایگاه قابل قبولی در رده‌بندی نهایی سال ۲۰۲۵ کسب کرد و نمایشی امیدوارکننده از تیراندازی ایران در سطح بین‌المللی ارائه داد.

رده‌بندی تیراندازان کشورمان در پایان سال ۲۰۲۵ به شرح زیر است:

تفنگ ۱۰ متر بانوان:

۴۷- شرمینه چهل امیرانی
۱۱۱- فاطمه امینی
۱۱۶- نجمه خدمتی

تفنگ ۱۰ متر مردان:

۲۷- امیر محمد نکونام
۵۹- محمد مهدی طهماسبی
۸۱- پوریا نوروزیان
۱۳۱- هادی غرباقی

تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت:

۵۱- نجمه خدمتی
۱۲۰- فاطمه امینی

تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت مردان:

۴۰- امیر محمد نکونام
۹۹- پوریا نوروزیان

تپانچه ۱۰ متر بانوان:

۸- هانیه رستمیان
۴۸- سامیه یاسی
۹۲- مینا قربانی
۱۱۶- گلنوش سبقت الهی

تپانچه ۱۰ متر مردان:

۱۵- وحید گل‌خندان
۶۹- جواد فروغی
۷۹- امیر جوهری خو

تپانچه ۲۵ متر بانوان:

۷- هانیه رستمیان
۹۰- گلنوش سبقت الهی

تراپ بانوان:

۷۴- مرضیه پرورش نیا

تراپ مردان:

۸۶- محمد بیرانوند
۱۷۸- امیر حسین آقازاده

اسکیت مردان:

۱۶۲- امیر محمد دادگر

