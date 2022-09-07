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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۸:۰۹

مدیرکل کمیته امداد خراسان‌جنوبی:

هزار و ۵۳۲ فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد ایجاد شد

هزار و ۵۳۲ فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد ایجاد شد

بیرجند- مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی گفت: هزار و ۵۳۲ فرصت شغلی از ابتدای سال برای مددجویان کمیته امداد خراسان جنوبی ایجاد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عرب بعد از ظهر چهارشنبه به خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون مبلغ هزار و ۱۳۵ میلیارد ریال تسهیلات در خراسان جنوبی پرداخت شده است.

مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی ادامه داد: از این مبلغ ۹۳۱ میلیارد ریال به منظور اشتغالزایی و ایجاد فرصت‌های شغلی در اختیار مددجویان و سایر اقشار نیازمند قرار گرفته است.

عرب با اشاره به اینکه بیش از ۸۲ درصد اعتبارات تسهیلات در خراسان جنوبی به اشتغال‌زایی و ایجاد فرصت‌های شغلی اختصاص یافته است، افزود: با پرداخت این تسهیلات هزار و ۵۳۲ فرصت شغلی ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه این فرصت‌های شغلی بیشتر در مشاغل خرد و خانگی ایجاد شده است، اظهار کرد: بیشترین آمار پرداخت تسهیلات مربوط به شهرستان‌های بیرجند و درمیان بوده است.

مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی یادآور شد: امیدواریم با ایجاد فرصت‌های شغلی زمینه خودکفایی برای مددجویان تحت پوشش این نهاد را فراهم کنیم.

کد مطلب 5584405

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