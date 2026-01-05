  1. استانها
بیش از ۹۲ هزار تن پیاز در خراسان رضوی تولید می شود

مشهد- مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تولید پیاز استان را بیش از ۹۲ هزار تن اعلام کرد و گفت: مشهد، رشتخوار، جوین، جغتای، چناران و تربت حیدریه بیشترین تولید را دارند.

علیرضا عرفانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای الگوی کشت و توجه به منابع آب‌های زیر زمینی و همچنین بهره وری در تولید، ۱۰۰۰ هکتار از سطوح زیر کشت پیاز خراسان رضوی با سیستم آبیاری‌های نوین قطره‌ای و بارانی آبیاری گردیده است.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی بیان کرد: سطح زیر کشت پیاز در خراسان رضوی ۲ هزار و ۶۰ هکتار و ۳ درصد سطح کاشت کشوری و میانگین عملکرد این محصول ۴۵ تن در هکتار و بالاتر از میانگین کشوری است.

وی تولید پیاز استان را بیش از ۹۲ هزار تن اعلام کرد و گفت: شهرستان‌های مشهد، رشتخوار، جوین و جغتای، چناران و تربت حیدریه بیشترین سطح و تولید در بین شهرستان‌های استان را دارا هستند.

عرفانی بیان کرد: ارقام کاشته شده پیاز در استان شامل طلایی، قرمز آذر شهری، سفید صدفی و ارقام بومی (سفید تربت حیدریه، صورتی درگز) است.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی افزود: توجه به عملکرد مناسب، ویژگی ماندگاری انباری طولانی و کیفیت بازارپسندی پیاز طلایی، بیشترین سطح کشت را بین ارقام ذکر شده به خود اختصاص داده است.

وی زمان برداشت پیاز را شهریور لغایت اواسط آذر ماه اعلام کرد.

