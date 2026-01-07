ابراهیم زاده: ۱۰ هزار هکتار اراضی نقده به آبیاری نوین مجهز شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم ابراهیم زاده در این زمینه افزود: با توجه به کاهش منابع آبی کشور، ضرورت مدیریت مصرف آب و اجرای طرح‌های نوین آبیاری در مزارع به عنوان یکی از سیاست‌های کلیدی در بخش کشاورزی آغاز شده است که بر همین اساس بیش از ۱۰ هزار هکتار از اراضی آبی شهرستان نقده به آبیاری نوین مجهز شده است.

وی همچنین از صرفه جویی ۳۵ میلیون متر مکعب آب کشاورزی در این شهرستان خبر داد و افزود: در راستای مدیریت بهینه و جلوگیری از هدر رفت آب، کشاورزان این شهرستان را با حمایت به سمت آبیاری نوین سوق دادیم و تا به امروز ۱۰ هزار و ۶۱۰ هکتار از این اراضی به سیستم‌های آبیاری قطره‌ای و بارانی تجهیز شده است.

ابراهیم زاده با استفاده از روش‌های نوین آبیار، از بالا رفتن راندمان محصولات کشاورزی خبر داد و افزود: با این سیستم ضمن صرفه جویی ۴۰ درصدی در آب، تولید محصولات کشاورزی ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده هم میوه‌ها یک دست و بازار پسند شده‌اند.

شهرستان نقده ۵۷ هزار و ۳۰۰ هکتار اراضی کشاورزی دارد که ۵۰ درصد اراضی آبی به سیستم‌های آبیاری نوین مجهز شده است، این تغییرات با همکاری مردم و حمایت دولت می‌توان بحران کم آبی را مدیریت کرد و هم آینده‌ای روشن برای کشاورزان رقم زد.