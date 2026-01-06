به گزارش خبرنگار مهر، با نظارت و پایش مستمر بازرسان سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی، مقادیری روغن احتکار شده در انبار یکی از فروشگاه‌های بجنورد شناسایی و ضبط شد.

این عملیات با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی انجام گرفت و روغن‌های ضبط شده به‌منظور تأمین نیاز شهروندان، به‌صورت قانونی و با قیمت مصوب توزیع شد.

سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن و سایر اقلام، موضوع را به مدیریت‌های تابعه یا مدیریت بازرسی و تنظیم بازار این سازمان اطلاع دهند تا با متخلفان برخورد قانونی شود.

این سازمان همچنین از مصرف‌کنندگان درخواست کرد قیمت کالاها را مطابق نرخ درج‌شده روی محصول پرداخت کرده و از خرید اقلام با قیمت بالاتر خودداری کنند.