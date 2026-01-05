  1. استانها
سایت فسیلی جدید در مراغه شناسایی شد

مراغه- رئیس اداره حفاظت محیط زیست مراغه گفت: سایت جدید با فسیل‌های نومولیت در منطقه قوری چای این شهرستان شناسایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا زارع روز دوشنبه گفت: سایت جدید با فسیل‌های نومولیت عمری بیش از ۲۵ میلیون سال دارد. نومولیت یا سکه سنگ‌ها، فسیل جانوران دریایی دوره سوم زمین‌شناسی است.

وی اضافه کرد: نومولیت‌ها بقایای تک‌یاخته دریایی‌اند که در صخره‌های دوران ترشیاری مخصوصاً سنگ آهک‌های بازمانده از دورۀ ائوسن یافت می‌شوند.

به گفته رئیس حفاظت محیط زیست مراغه، این منطقه به وسعت ۳۰ هکتار گنجینه‌ای طبیعی برای انجام مطالعات در زمینه فسیل‌های نومولیت است.

وی افزود: این سایت فسیلی زیبا می‌تواند در آینده، ظرفیت گردشگری مراغه در موضوع ژئوپارک‌ها باشد.

زارع اضافه کرد: در هشت مرحله کاوش برای استخراج فسیل حیوانات مهره دار نزدیک به ۶ هزار قطعه فسیل، زرافه، فیل، کرگدن و اسب از منطقه مراغه استخراج شده است.

رئیس حفاظت محیط زیست مراغه خاطر نشان کرد: انجام کاوش‌ها و مطالعات فسیلی، ابهامات مربوط به دوره‌های مختلف زمین شناسی را در این منطقه روشن خواهد کرد.

