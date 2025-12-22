به گزارش خبرگزاری مهر، امین امینیان روز دوشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی مراغه افزود: این رویداد فرهنگی با محوریت آموزه‌های دینی و مذهبی برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: برگزاری این جشنواره زمینه ساز توسعه فرهنگی و هنر نمایش در این شهرستان خواهد بود.

امام جمعه مراغه، نیز در این جلسه از اداره‌ها و دستگاه‌های اجرایی شهرستان خواست در برنامه‌ها از اصراف پرهیز کنند.

حجت الاسلام والمسلمین، جواد حاجی زاده در ادامه افزود: برنامه‌های فرهنگی از جمله جشنواره رضوی و کنگره ملی شهدا زمینه ساز رشد فرهنگی جامعه خواهد بود.

وی در ادامه از برگزاری کنگره ملی هزار و ۴۰۰ شهید مراغه در سال آینده خبرداد: کنگره ملی شهدا یک رویداد ملی برای پاسداشت ایثار و فداکاری شهدای دوران دفاع مقدس است. امام جمعه مراغه افزود: تئاتر رضوی فرصتی برای ترویج فرهنگ رضوی و آشنایی بیشتر با ابعاد شخصیتی امام رضا (ع) است.