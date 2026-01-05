سرمربی شهاب زاهدی در ژاپن اخراج شد

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه آویسپا فوکوئوکا ژاپن که روز گذشته (یکشنبه ۱۴ دی) خبر از تمدید قرارداد با شهاب زاهدی مهاجم ایرانی تیم خود داده بود، امروز (دوشنبه ۱۵ دی) اعلام کرد که قرارداد سرمربی این تیم به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات فسخ شده است.

در اطلاعیه باشگاه آویسپا فوکوئوکا آمده است: آویسپا فوکوئوکا قرارداد «کین میاکی» سرمربی تیم، را به دلیل نقض قوانین انضباطی فسخ کرد. هیئت مدیره باشگاه اعلام کرده است که پیش از اعلام ادامه همکاری، از برخی تخلفات احتمالی مطلع بوده و اقدامات اصلاحی انجام داده بود، اما پس از دریافت اطلاعیه‌ای از لیگ ژاپن، بررسی‌های جدید انجام و در نهایت قرارداد سرمربی به توافق دو طرف پایان یافت.

باشگاه اعلام کرده است که «شینیا تسوکاهارا» مربی ۴۰ ساله به‌طور موقت هدایت تیم را برعهده خواهد داشت.