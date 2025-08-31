شکست آویسپا در لیگ ژاپن با حضور شهاب زاهدی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال کاشیوا ریسول و آویسپا فوکوئوکا در هفته بیست و هشتم جِی لیگ ژاپن امروز یکشنبه ۹ شهریور و از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت تهران به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با برتری ۲ بر یک تیم کاشیوا ریسول خاتمه یافت.

شهاب زاهدی مهاجم ایرانی آویسپا در این بازی کار خود را از روی نیمکت آغاز کرد و در دقیقه ۷۵ به جای ساتو وارد زمین شد اما نتوانست مانع از شکست تیمش شود.

با کسب این پیروزی، کاشیوا ریسول در جدول ۵۳ امتیازی شد و در رده دوم قرار گرفت و تیم آویسپا هم با ۳۷ امتیاز در مکان دوازدهم باقی ماند.