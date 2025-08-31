  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۴۶

شکست آویسپا در لیگ ژاپن با حضور شهاب زاهدی

شکست آویسپا در لیگ ژاپن با حضور شهاب زاهدی

تیم فوتبال آویسپا فوکوئوکا در هفته بیست و هشتم جِی لیگ ژاپن مقابل میزبان خود شکست خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال کاشیوا ریسول و آویسپا فوکوئوکا در هفته بیست و هشتم جِی لیگ ژاپن امروز یکشنبه ۹ شهریور و از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت تهران به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با برتری ۲ بر یک تیم کاشیوا ریسول خاتمه یافت.

شهاب زاهدی مهاجم ایرانی آویسپا در این بازی کار خود را از روی نیمکت آغاز کرد و در دقیقه ۷۵ به جای ساتو وارد زمین شد اما نتوانست مانع از شکست تیمش شود.

با کسب این پیروزی، کاشیوا ریسول در جدول ۵۳ امتیازی شد و در رده دوم قرار گرفت و تیم آویسپا هم با ۳۷ امتیاز در مکان دوازدهم باقی ماند.

کد خبر 6576055

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها