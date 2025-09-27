به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال آویسپا فوکوئوکا و سانفریس در هفته سی و دوم جِی لیگ ژاپن امروز شنبه ۵ مهر و از ساعت ۱۳:۳۰ رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با برتری ۲ بر یک سانفریس خاتمه یافت.

شهاب زاهدی مهاجم ایرانی آویسپا از دقیقه ۷۰ و به جای «خلیفه» وارد زمین شد اما نتوانست برای تیمش گلزنی کند. این پنجمین شکست متوالی آویسپا در لیگ ژاپن بود و این تیم با ۳۷ امتیاز در مکان چهاردهم جدول قرار گرفت.

زاهدی در مدت زمان حضورش در زمین بازی سه شوت به سمت دروازه سانفریس شلیک کرد و از این حیث در بین برترین بازیکنان این تیم قرار گرفت.