تمجید کارشناس ژاپنی از زاهدی؛ باید از او بیشتر استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال آویسپا فوکوئوکا در آخرین دیدار خود در جِی لیگ ژاپن رو در روی سرزو اوساکا قرار گرفت و با ۲ گل نتیجه را به حریف خود واگذار کرد. شهاب زاهدی مهاجم ایرانی آویسپا از دقیقه ۶۴ برای تیمش به میدان آمد اما موفق نشد مانع از شکست این تیم شود.

سایت «nishinippon» ژاپن در این رابطه نوشت: تیم فوتبال آویسپا فوکوئوکا در دیدار خانگی برابر اواساکا با شکست مواجه شد. این نتیجه تنها به ضعف در برابر حریف برنمی‌گردد، بلکه نکات مهمی از مشکلات تیم در این فصل را نشان داد.

گانه‌سان (کارشناس) درباره عملکرد خط حمله گفت: بزرگ‌ترین مشکل تیم در حمله، محدود بودن گزینه‌ها در جناحین بود. بازیکنانی که بتوانند توپ را به موقعیت‌های بالاتر برسانند و از همان موقعیت‌ها حمایت کنند، کم بودند. این باعث شد هم تیم خودی و هم حریف منتظر واکنش باشند. حریف با محدود کردن مسیرهای پاس در میانه زمین، فرصت خوبی برای تصاحب توپ پیدا کرد. باید تعداد بازیکنانی مثل شهاب زاهدی و سُناسوکه ساتو که توپ را به جلو می‌برند، بیشتر شود. این کار باعث می‌شود تیم با پاس یا دریبل، حمله متنوعی داشته باشد و حریف نتواند راحت تمرکز کند.

او ادامه داد: با ورود بازیکنانی مثل شهاب زاهدی، سُناسوکه ساتو و کازوکی فوجیموتو در نیمه دوم، فرصت‌های بیشتری برای تیم ایجاد شد.