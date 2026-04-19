لژیونر ایرانی از لیست تیمش خط خورد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال آویسپا فوکوئوکا در هفته یازدهم جِی لیگ ژاپن در منطقه غرب امروز یکشنبه ۳۰ فروردین و از ساعت ۱۰:۳۰ به وقت تهران رو در روی تیم ناگویا گرامپوس قرار می گیرد. در جدول منطقه غرب آویسپا با انجام ۱۰ بازی و کسب ۱۱ امتیاز در رده آخر قرار دارد و برای فرار از قعر جدول نیاز به کسب ۳ امتیاز این بازی خارج از خانه دارد.

شهاب زاهدی مهاجم ایرانی تیم فوتبال آویسپا در این بازی جایی در لیست تیمش چه به عنوان بازیکن اصلی و چه ذخیره ندارد. زاهدی فصل گذشته موفق به گلزنی برای تیمش نشد و در فصل جاری هم هنوز نتوانسته برای تیمش گلزنی کند تا آمار منفی او همچنان ادامه دار باشد.