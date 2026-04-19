۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۰۲

لژیونر ایرانی از لیست تیمش خط خورد

لژیونر ایرانی از لیست تیمش خط خورد

مهاجم ایرانی تیم فوتبال آویسپا جایی در لیست تیمش برای هفته یازدهم جِی لیگ ژاپن ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال آویسپا فوکوئوکا در هفته یازدهم جِی لیگ ژاپن در منطقه غرب امروز یکشنبه ۳۰ فروردین و از ساعت ۱۰:۳۰ به وقت تهران رو در روی تیم ناگویا گرامپوس قرار می گیرد. در جدول منطقه غرب آویسپا با انجام ۱۰ بازی و کسب ۱۱ امتیاز در رده آخر قرار دارد و برای فرار از قعر جدول نیاز به کسب ۳ امتیاز این بازی خارج از خانه دارد.

شهاب زاهدی مهاجم ایرانی تیم فوتبال آویسپا در این بازی جایی در لیست تیمش چه به عنوان بازیکن اصلی و چه ذخیره ندارد. زاهدی فصل گذشته موفق به گلزنی برای تیمش نشد و در فصل جاری هم هنوز نتوانسته برای تیمش گلزنی کند تا آمار منفی او همچنان ادامه دار باشد.

لژیونر ایرانی از لیست تیمش خط خورد

کد مطلب 6804666

