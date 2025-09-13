  1. ورزش
شکست سنگین آویسپا در جِی لیگ ژاپن در حضور شهاب زاهدی

تیم فوتبال آویسپا فوکوئوکا در رقابت های جِی لیگ ژاپن مقابل حریف خود شکست سنگینی را متحمل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال آویسپا فوکوئوکا و سرزو اوساکا در هفته بیست و نهم جِی لیگ ژاپن امروز شنبه ۲۲ شهریور و از ساعت ۱۲:۳۰ به وقت تهران رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۴ بر ۲ به سود سرزو اوساکا خاتمه یافت.

شهاب زاهدی مهاجم ایرانی تیم آویسپا از ابتدا در ترکیب تیمش حضور داشت و ۶۶ دقیقه بازی کرد. با این نتیجه آویسپا ۳۷ امتیازی و در رده دوازدهم جدول قرار گرفت و سرزو اوساکا ۴۲ امتیازی شد و به مکان دهم جدول صعود کرد. «تومویا میکی» و «ولینگتون» گل‌های آویسپا و «ماسایا شیبایاما» و «رافائل راآتو» هر کدام دو بار برای سرزو اوساکا موفق به گلزنی شدند.

