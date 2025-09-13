شکست سنگین آویسپا در جِی لیگ ژاپن در حضور شهاب زاهدی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال آویسپا فوکوئوکا و سرزو اوساکا در هفته بیست و نهم جِی لیگ ژاپن امروز شنبه ۲۲ شهریور و از ساعت ۱۲:۳۰ به وقت تهران رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۴ بر ۲ به سود سرزو اوساکا خاتمه یافت.

شهاب زاهدی مهاجم ایرانی تیم آویسپا از ابتدا در ترکیب تیمش حضور داشت و ۶۶ دقیقه بازی کرد. با این نتیجه آویسپا ۳۷ امتیازی و در رده دوازدهم جدول قرار گرفت و سرزو اوساکا ۴۲ امتیازی شد و به مکان دهم جدول صعود کرد. «تومویا میکی» و «ولینگتون» گل‌های آویسپا و «ماسایا شیبایاما» و «رافائل راآتو» هر کدام دو بار برای سرزو اوساکا موفق به گلزنی شدند.