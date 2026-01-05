به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم‌اندیشی بررسی راهکارهای تقویت و ارتقای مرزبانی زیستی و بهبود عملکرد پایگاه‌های مراقبت بهداشتی مرزی با هدف جلوگیری از ورود بیماری‌ها با حضور نمایندگان مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت در هرمزگان برگزار شد.

محمد نصر دادرس کارشناس ارشد و جانشین رئیس گروه مراقبت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت در این نشست با اشاره به تجربه تلخ پاندمی کرونا، بر ضرورت تقویت مرزبانی زیستی و ارتقای پایگاه‌های مراقبت بهداشتی مرزی استان هرمزگان تاکید کرد و گفت: مرزها خط اول دفاع سلامت کشور در برابر تهدیدات نوپدید و بازپدید بیماری‌ها هستند.

محمد نصر دادرس ضمن تاکید بر پیامدهای گسترده انسانی پاندمی کرونا در جهان و ایران، اظهار کرد: تجربه کرونا نشان داد که غفلت از رصد، پایش و مراقبت بهداشتی در مرزها می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به سلامت جامعه وارد کند.

وی افزود: هدف از ایجاد و تقویت پایگاه‌های مراقبت بهداشتی مرزی، جلوگیری از ورود و گسترش بیماری‌ها به داخل استان و کشور و اجرای دقیق نظام مراقبت سندرومیک همراه با اقدامات کنترلی به‌موقع است.

دادرس همچنین در حاشیه بازدید از پایگاه‌های مراقبت سلامت مرزی اسکله‌های شهید باهنر و شهید رجایی بندرعباس، با اشاره به موقعیت راهبردی این شهر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بنادر تجاری و مسافری کشور، گفت: بندرعباس به دلیل حجم بالای تردد افراد، کالا و شناورها، نیازمند پایگاه‌های فعال، مجهز و توانمند مراقبت بهداشتی است و این موضوع یک ضرورت انکارناپذیر به شمار می‌رود.

جانشین رئیس گروه مراقبت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت با تاکید بر اهمیت حفظ سلامت و امنیت در مرزها تصریح کرد: انجام مراقبت‌های بهداشتی بر ورود افراد و کالاها امری بدیهی است و لازم است زیرساخت‌ها، تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز پایگاه‌های بهداشتی مرزی این منطقه با حداکثر ظرفیت فراهم و تقویت شود.

وی خاطرنشان کرد: تقویت مرزبانی زیستی، نقش مؤثری در ارتقای امنیت سلامت کشور دارد و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای تحقق این هدف ضروری است.

محمدرضا امینی کارشناس مسئول مراقبت بهداشتی مرزی گروه مراقبت بیماری‌های واگیر معاونت بهداشت وزارت بهداشت نیز در نشست یادشده با بیان اینکه سلامت مردم داخل کشور و حتی کشورهای همسایه تا حد زیادی وابسته به عملکرد پایگاه‌های مراقبت بهداشتی مرزی است، بر لزوم تقویت مرزبانی زیستی و توجه ویژه به این پایگاه‌ها تأکید کرد.

یحیی میرزاده معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ضمن تشریح رسالت حوزه بهداشت در پیشگیری از ورود و انتشار بیماری‌های واگیر، به بیان چالش‌های موجود در اجرای برنامه‌های مراقبت بهداشتی مرزی از جمله کمبود فضاهای فیزیکی، جانمایی پایگاه‌ها و اقدامات انجام‌شده توسط پایگاه‌های مراقبت مرزی استان پرداخت.

نمایندگان مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر معاونت بهداشت وزارت بهداشت همچنین با همراهی مدیر گروه بیماری‌ها و کارشناس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی تبریز از پایگاه‌های مراقبت سلامت مرزی اسکله‌های شهید باهنر و شهید رجایی بندرعباس بازدید کردند.

این بازدید با هدف بررسی روند اجرای پروتکل‌های بهداشتی، اقدامات مراقبتی و کنترل سلامت مسافران ورودی انجام شد و عملکرد پایگاه‌های مراقبت بهداشتی مرزی در این گذرگاه‌های مهم مورد ارزیابی قرار گرفت.

در این بازدید، مدیر گروه بیماری‌های واگیر، کارشناس بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت استان و معاون فنی مرکز بهداشت شهرستان نیز حضور داشتند و گزارشی از وضعیت موجود و اقدامات انجام‌شده ارائه شد.