۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۱۵

جریمه ۴۶ میلیارد ریالی قاچاقچیان تخم مرغ در هرمزگان

بندرعباس- مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان از جریمه ۴۶ میلیارد ریالی قاچاقچیان تخم مرغ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث حسن پور گفت: پرونده قاچاق ۲ هزار و ۲۴۰ کارتن تخم مرغ به ارزش ۲۳ میلیارد و ۴۳۸ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی بندرلنگه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود پیرامون اظهار نکردن کالاها، علاوه بر ضبط کالا متخلف ردیف اول و دوم را هر کدام به پرداخت ۲۳ میلیارد و ۴۳۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

حسن پور گفت: شعبه متخلفان را در مجموع به پرداخت ۴۶ میلیارد و ۸۷۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

حسن پور ادامه داد: با گزارش گمرک هرمزگان، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.

