به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه، رضا حشمتی، افزود: تنظیم و کنترل سیستم‌های تهویه مطبوع قطارهای مترو به‌صورت نظام‌مند و پیوسته انجام می‌شود تا شرایط آسایش حرارتی مناسب برای عموم مسافران فراهم شود.

وی تصریح کرد: هر واگن متروی تهران به‌طور متوسط به دو یونیت تهویه مطبوع مجهز است که این سامانه‌ها به‌طور مستمر از نظر عملکرد سرمایشی و گرمایشی، کیفیت هوا، میزان رطوبت، جریان هوا، صدا و لرزش پایش و کنترل می‌شوند.

قائم‌مقام عملیات شرکت بهره‌برداری مترو با اشاره به نقش واحدهای فنی گفت: تنظیمات تخصصی سیستم‌های تهویه، شامل انتخاب حالت عملکرد و تعیین دمای مرجع، توسط همکاران حوزه نگهداری و تعمیرات ناوگان و بر اساس دستورالعمل‌های بهره‌برداری انجام می‌شود. این تنظیمات با توجه به شرایط محیطی، ساعات فعالیت مترو و میزان تراکم مسافر متغیر است.

حشمتی ادامه داد: بر همین اساس، دمای داخل واگن‌ها با هدف تأمین آسایش حرارتی مسافران و مصرف بهینه انرژی، در فصل گرم سال در بازه ۲۴ تا ۲۶ درجه سانتی‌گراد و در فصل سرد در محدوده ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتی‌گراد تنظیم می‌شود.

وی همچنین اظهار کرد: در فصل سرد سال، علاوه بر سیستم گرمایش یونیت‌های تهویه، گرم‌کن‌های تعبیه‌شده زیر صندلی‌ها نیز در صورت نیاز و به‌ویژه در نخستین قطارهای ورودی به خطوط فعال می‌شوند تا شرایط مطلوب‌تری برای مسافران فراهم شود.

قائم‌مقام عملیات شرکت بهره‌برداری مترو با تأکید بر تفاوت احساس دمای افراد خاطرنشان کرد: با توجه به تراکم مسافر و تفاوت شرایط محیطی، تأمین رضایت کامل همه مسافران به‌صورت هم‌زمان امکان‌پذیر نیست، اما تنظیم دما همواره در چارچوب ضوابط بهره‌برداری و استانداردهای حمل‌ونقل ریلی شهری و با هدف تأمین آسایش عمومی انجام می‌شود.

حشمتی در پایان گفت: در فرآیند بهره‌برداری روزانه، راهبران قطار با همکاری واحدهای فنی بر فعال بودن سیستم تهویه پیش از اعزام و در طول مسیر نظارت دارند و در صورت بروز هرگونه نقص، موضوع در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری می‌شود. همچنین ارتباط مستمر با مسافران و دریافت بازخوردها از طریق زیرساخت‌های ارتباطی شرکت و شبکه‌های اجتماعی رسمی از جمله پیام‌رسان «بله» برقرار است و این نظرات در مسیر بهبود خدمات مورد توجه قرار می‌گیرد.