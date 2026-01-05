بخشدار جدید بمانی سیریک معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر دوشنبه مراسم تکریم و معارفه بخشدار بمانی با حضور رضا شهیدیان فرماندار شهرستان سیریک، جهانگیری مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری هرمزگان، امام جمعه شهرستان، امام جمعه اهل سنت سیریک، معاون سیاسی دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری، معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، بخشداران و اعضای شورای اداری شهرستان در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

جهانگیری در این مراسم با اشاره به تحرکات دشمن برای بر هم زدن انسجام و ایجاد شکاف در کشور، بر لزوم حفظ وحدت و همدلی در شرایط کنونی تأکید کرد و افزود: شعار و برنامه‌های پزشکیان مورد تأیید مقام معظم رهبری است و شعار وفاق ملی دولت چهاردهم در ایام جنگ دوازده روزه، به نحو مطلوبی نمایان شد.

وی عملکرد دولت چهاردهم را در حوزه‌های مختلف مثبت ارزیابی کرد و اخیراً بودجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری هرمزگان خواستار حضور فعال و تمام‌وقت بخشداران به‌عنوان حلقه وصل مستحکم حاکمیت با لایه‌های مختلف مردم از جمله دهیاران و شوراهای اسلامی شد و گفت: انتظار می‌رود به‌عنوان مدیرانی جهادی، به‌صورت ۲۴ ساعته در خدمت مردم بخش خود باشید.

جهانگیری مردمداری و پیگیری میدانی، حضور مستمر در برنامه‌ها و مناسبت‌های مردمی همراه با پیگیری جدی مسائل عمرانی، خدماتی، معیشتی و اقتصادی حوزه‌ی تحت مدیریت را از دیگر ارکان اصلی کار بخشداران برشمرد و اظهار کرد: رسیدگی به وضعیت محرومان و طبقات کم‌درآمد جامعه باید به‌عنوان یک دغدغه همیشگی در دستور کار بخشداران باشد.

وی به مسئولیت خطیر بخشداران در انتخابات پیشرو اشاره کرد و افزود: با توجه به انتخابات آتی شوراهای اسلامی شهر و روستا، بخشداران به‌عنوان رئیس هیئت اجرایی، مسئولیت مستقیم در تأمین مشارکت حداکثری، سلامت، امنیت و رقابت سالم را بر عهده دارند.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری هرمزگان اظهار کرد: باید تلاش شود هیچ روستایی فاقد شورا نماند و حضور نخبگان، جوانان و بانوان در عین رعایت بی‌طرفی کامل دستگاه اجرایی، تقویت شود.

جهانگیری گردش مدیریتی در چارچوب وفاق ملی را مورد تاکید قرار داد و گفت: جابه‌جایی‌های مدیریتی در دولت، با هدف گردش نخبگان و استفاده از همه ظرفیت‌ها صورت می‌گیرد و به معنای نادیده گرفتن زحمات مدیران قبلی نیست.

وی ضمن قدردانی از زحمات دو ساله محمد قورچی زاده در مسئولیت بخشدار بمانی، افزود: وی در همه شرایط، پای کار بود و زحمات او مایه سربلندی است.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری هرمزگان با اشاره به سوابق اکبر جوذری در بدنه وزارت کشور و تعهد و کار کارشناسی وی، تأکید کرد: بخشدار جدید از بدنه متخصص وزارت کشور است و نگاه کارشناسی و متعهدانه‌ای به امور دارد و باید توجه داشت که با توجه به شرایط خاص بخش، مسئولیت در این بخش سنگین‌تر است و انتظار می‌رود با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها، روند توسعه را شتاب بخشد.

جهانگیری بر لزوم همکاری و تعامل سازنده بخشداران با نمایندگان مجلس، سایر نهادها و دستگاه‌های اجرایی در چارچوب وفاق و همدلی ملی تأکید کرد.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری هرمزگان در پایان سخنان خود اظهار نمود: همه ما در یک کشتی نشسته‌ایم و تنها با همکاری و هماهنگی می‌توانیم کشتی نظام و انقلاب را در این آب‌های متلاطم به پیش برانیم و روند توسعه متوازن را در همه بخش‌های استان محقق کنیم.

در ادامه رضا شهیدیان نیز در این مراسم با بیان اینکه خط مشی مدیریتی ما پرهیز از جابجایی‌های شتابزده است، افزود: اگرچه ساده‌ترین کار برای یک فرماندار این است که مدیر جابجا کند، اما برای ما سخت‌ترین است و تلاش ما این است که در جابه‌جایی‌ها تعجیل نکنیم و جابه‌جایی‌ها طبق نظر کارشناسی و با هدف ایجاد تحرک و پویایی باشد.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه مدیریت بحران و سیل اخیر، خاطرنشان کرد: با همراهی استاندار محترم، سازمان مدیریت بحران کشور، نیروهای نظامی و انتظامی، گروه‌های جهادی و مردمی، سازمان‌های مردم نهاد، خیرین عزیز، دستگاه‌های اجرایی و… توانستیم در کمترین زمان ممکن، مشکلات اولیه و ضروری مردم روستاهای سیل زده را حل کنیم و نیازهای اولیه آنها را تأمین کنیم و در مرحله بعدی به دنبال رفع مشکلات زیرساخت‌ها و تأمین یا تعمیر مسکن آنها از طرق مختلف هستیم و در صورت تأیید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شرکت آب منطقه‌ای استان، نسبت به جا به جایی روستاهایی که در مسیر سیل هستند، اقدام خواهیم کرد.

فرماندار شهرستان سیریک با قدردانی از زحمات محمد قورچی زاده به‌عنوان فردی باتجربه و متعهد در انجام مسؤولیت محوله، ابراز امیدواری کرد: «اکبر جوذری» به‌عنوان سرپرست جدید بخشداری بمانی با سابقه کاری خوب در وزارت کشور، تحرک بیشتری در بخش بمانی ایجاد کند و اقداماتی را که آقای قورچی زاده شروع کرده است، به پایان برساند

شهیدیان ادامه داد: ادب و اخلاق باید در سرلوحه کاری بخشداران قرار گیرد، ارتباط مؤثر آنها با دستگاه‌های اجرایی، مردم، دهیاران، ائمه جمعه و شوراهای اسلامی و نمایندگان مجلس، همچنین بازدید از خانواده معظم شهدا و ایثارگران، پیگیری پروژه‌های عمرانی، اقتصادی و زیربنایی باید مورد توجه جدی باشد.

فرماندار شهرستان سیریک در پایان سخنان خود انتخابات شوراهای اسلامی را اولویت کنونی شهرستان دانست و خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد: ضمن همکاری با ستاد انتخابات شهرستان، در این عرصه تلاش کنید تا زمینه مشارکت حداکثری مردم، جامعه بانوان و نخبگان را هم در ثبت‌نام داوطلبان و هم در حضور پررنگ در انتخابات فراهم آورید.

در پایان این مراسم ضمن قدردانی از زحمات و تلاش‌های دو ساله محمد قورچی زاده بخشدار سابق، اکبر جوذری به عنوان سرپرست بخشداری بمانی شهرستان سیریک معرفی شد.