فرماندار سیریک: با مدیران کم‌ کار هیچ تعارفی نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تکریم و معارفه مدیران قدیم و جدید اداره برق شهرستان سیریک شنبه شب با حضور رضا شهیدیان فرماندار سیریک، طبیبی جانشین مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان، معاونان فرماندار، بخشداران مرکزی و بمانی و همچنین اعضای شورای اداری شهرستان در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

رضا شهیدیان فرماندار شهرستان سیریک در این مراسم با تأکید بر نقش اساسی صنعت برق در توسعه کشور اظهار کرد: اهمیت این حوزه زمانی آشکار می‌شود که برق قطع می‌شود زیرا برق نقشی کلیدی در اقتصاد، آموزش، سلامت، کشاورزی و اشتغال دارد و باید با نگاهی ویژه به آن توجه شود.

وی با اشاره به اولویت‌های دولت افزود: رئیس‌جمهور دو نهضت مهم توسعه عدالت آموزشی و ناترازی انرژی را در دستور کار دولت قرار داده‌اند و با احداث نیروگاه‌های خورشیدی و جذب سرمایه‌گذاران در این حوزه می‌توان گام بلندی در رفع ناترازی انرژی کشور برداشت.

فرماندار سیریک ضمن قدردانی از تلاش‌های محسن فروتنی مدیر سابق اداره برق شهرستان گفت: ایشان مدیری دلسوز، مردمی و پرتلاش بودند که در همه شرایط به‌ویژه در مواقع بحرانی با تمام توان در میدان حضور داشتند.

وی در ادامه با معرفی حمیدرضا راهبر به‌ عنوان مدیر جدید اداره برق سیریک تصریح کرد: تکریم مردم، حضور میدانی در رفع مشکلات و پیگیری پروژه‌های ناتمام باید در اولویت کاری او باشد؛ با شناختی که از ایشان داریم همچنان با همان روحیه جهادی در خدمت مردم باشند و اگر خلاف این مشاهده شود در تغییر مدیران تعارفی نخواهیم داشت.

شهیدیان در پایان با اشاره به نقش فضای مجازی در شفاف‌سازی عملکرد مسئولان گفت: امروز مردم آگاه هستند و همه فعالیت‌ها را رصد می‌کنند؛ بنابراین باید با دقت، برنامه‌ریزی و صداقت، پاسخ‌گوی اعتماد مردم باشیم.

در پایان این مراسم با اهدای لوح سپاس از زحمات محسن فروتنی تقدیر شد و حمیدرضا راهبر به‌ عنوان مدیر جدید اداره برق شهرستان سیریک معرفی شد.