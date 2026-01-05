صدور بیش از ۲۴ هزار برگه معاینه فنی ناوگان سنگین در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مالکی با اشاره به تازه‌ترین گزارش عملکرد اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان از ابتدای سال جاری تا کنون گفت: از ابتدای سال جاری صدور برگه‌های معاینه فنی، صدور پروانه ترافیکی و آموزش کاربران آسیب‌پذیر به‌طور همزمان انجام شد تا ایمنی جاده‌ها ارتقا یافته و تخلفات کاهش یابد.

وی افزود: ۲۴۴۳۸ برگه معاینه فنی برای خودروهای ناوگان سنگین استان صادر شد و همزمان ۱۹۸ مورد اضافه‌تزار و ۴۳۲ برگ پروانه ترافیکی نیز ارائه شد. در کنار این اقدامات، آموزش کاربران آسیب‌پذیر به صورت منسجم و پیوسته اجرا شد. در این برنامه، رانندگان خودروهای سبک و سنگین، وانت‌بارها، ادوات کشاورزی و ناوگان حمل و نقل مواد خطرناک آموزش دیدند و تجهیزات ایمنی شامل شیفرنگ نصب شد.

وی ادامه داد: همچنین ۶۰۰ راکب موتورسیکلت تحت آموزش ایمنی قرار گرفتند و کلاس‌های ویژه ایمنی برای آن‌ها برگزار شد. این برنامه با هدف ارتقای مهارت‌های رانندگی، افزایش ایمنی و کاهش حوادث در تمام بخش‌های ناوگان اجرا شد و به صورت منظم و مستمر ادامه یافت.

مالکی همچنین به آموزش دانش‌آموزان مدارس حاشیه راه‌ها اشاره کرد و گفت: ۵۹۶۰ دانش‌آموز تحت برنامه‌های آموزش ایمنی قرار گرفتند و علاوه بر آموزش، جوایز آموزشی شامل کیف و ملزومات تحصیلی (۸۰۰۰ عدد) به آن‌ها اهدا شد تا فرهنگ ایمنی از سنین پایین شکل گیرد.

وی در پایان تاکید کرد: صدور ۲۴۴۳۸ برگه معاینه فنی برای ماشین‌آلات سنگین، آموزش کاربران آسیب‌پذیر و دانش‌آموزان، و گشت‌های نظارتی ۱۷۱ روزه، همگی در راستای کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی جاده‌ها در استان انجام شده و این اقدامات ادامه خواهد یافت.