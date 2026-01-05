امام جمعه ایلام: دشمنان به دنبال ناامنی از طریق اغتشاش هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار صبح دوشنبه در مراسم بزرگداشت سالروز ارتحال ملکوتی حضرت زینب کبری (س) و سالروز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش، با اشاره به سیره امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام، معیار شخصیت انسان‌ها را همراهی با مردم در سختی‌ها و ساده‌زیستی دانست و افزود: حضرت علی (ع) در اوج حاکمیت اسلامی همچون فقیرترین افراد جامعه زندگی می‌کرد و این الگو باید معیار مسئولان باشد.»

امام جمعه ایلام با تجلیل از اخلاص و ساده‌زیستی سردار سلیمانی گفت: حاج قاسم شاگرد مکتب علی بن ابی‌طالب (ع) بود؛ او دغدغه مظلومان جهان را داشت و با ایمان به خدا و عهدی که با ولایت بسته بود، تا آخرین نفس در میدان جهاد ایستاد. محبوبیت جهانی او مصداق آیه شریفه سوره مریم است که می‌فرماید خداوند محبت مؤمنان صالح را در دل‌ها قرار می‌دهد.

حجت الاسلام‌کریمی‌تبار با اشاره به تشییع میلیونی پیکر مطهر سردار سلیمانی در ایران و کشورهای دیگر، این حضور را نشانه‌ای از جایگاه معنوی و جهانی او دانست و افزود: اخلاص، ولایتمداری و مبارزه با استکبار جهانی شاخصه‌های اصلی مکتب حاج قاسم است؛ او نه به مقام و منصب دنیوی دل بست و نه به تجملات، بلکه تنها به رضای خدا و خدمت به مردم اندیشید.

وی با بیان اینکه دشمنان تلاش دارند با ایجاد ناامنی و اغتشاش، وحدت ملت ایران را خدشه‌دار کنند، تأکید کرد: اعتراض به مشکلات معیشتی حق مردم است و باید مورد رسیدگی قرار گیرد، اما تخریب اموال عمومی و حمله به نهادهای حافظ امنیت، خواسته دشمنان است و با آن باید برخورد شود. جوانان فریب‌خورده نیازمند آگاهی و هدایت هستند تا بدانند ناامنی چه بلایی بر سر کشور خواهد آورد

نماینده ولی‌فقیه در استان ایلام با اشاره به نقش سردار سلیمانی در دفاع از ایران و منطقه، گفت: «تدبیر او مرزهای امنیت ایران را تا فلسطین گسترش داد و صهیونیست‌ها را زمین‌گیر کرد. آزادسازی اقلیم کردستان از محاصره داعش نمونه‌ای از رشادت‌های اوست که حتی دشمنان را به اعتراف واداشت.

امام جمعه ایلام در پایان با تأکید بر ضرورت وحدت، ولایتمداری و مقابله با مافیاهای اقتصادی، خاطرنشان کرد: راه شهدا و سردار سلیمانی تنها با بصیرت، ایستادگی و تبعیت از ولی‌فقیه ادامه خواهد یافت. خداوند همه ما را از مدافعان خون شهدا قرار دهد.