۶٠ میلیارد ریال کالای قاچاق در پوشش بسته های پستی در هرمزگان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان اظهار کرد: مأموران انتظامی استان با انجام کار اطلاعاتی و بهره گیری از شیوه‌های پلیسی از فعالیت تعدادی از قاچاقچیان و انتقال کالای قاچاق در پوشش بسته‌های پستی مطلع و موضوع را بصورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد تعدادی از قاچاقچیان با هماهنگی یک دفتر پستی خصوصی با سوءاستفاده از کارتن‌های مخصوص بسته بندی با هولوگرام شرکت پست، محموله‌های قاچاق را از قشم بسته بندی و از طریق مجاری غیر رسمی به شهرستان بندرعباس انتقال و سپس از طریق دفتر پستی مورد نظر در یکی از محلات ساحلی بندرعباس بسته‌های حامل کالای قاچاق را بارکد گذاری کرده و از این طریق به سایر استان‌های کشور قاچاق می‌نمایند.

سردار علی اکبر جاویدان ادامه داد: در همین راستا مأموران با ظن قوی مبنی بر وجود کالای قاچاق در دفتر مذکور ضمن هماهنگی با مقام قضائی با تشکیل تیمی به محل اعزام و در بازرسی از محل مورد نظر تعداد ۱۴۸ بسته فاقد بارکد پستی و انبار مربوط به آن جمعاً تعداد ۳ هزار قلم انواع البسه و پوشاک، کیف و کفش و لوازم آرایشی بهداشتی، و انواع وسایل دیگر از قبیل سیسمونی کودک، مواد غذایی خارجی، لوازم برقی و تجهیزات کامپیوتری قاچاق کشف شد.

این مقام ارشد انتظامی استان با بیان این که در این رابطه یک متهم با تشکیل پرونده به دستگاه قضای معرفی شد، ارزش مالی کالاهای قاچاق کشف شده در این عملیات را بنا به نظر کارشناسان اقتصادی ۶۰ میلیارد ریال عنوان کرد.