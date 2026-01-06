مدارس البرز در تمامی مقاطع غیرحضوری شد؛ امتحانات نهایی برقرار است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صفری، رئیس کمیته اضطرار آلودگی هوای استان البرز، عصر امروز در نشستی که با حضور اعضای رسمی کمیته برگزار شد، ضمن بررسی نظرات کارشناسی پیرامون آلودگی هوا و پیشبینی شرایط برای روز آتی، از اتخاذ تصمیمات جدید در پی افزایش آلودگی هوا در این استان خبر داد.
وی افزود: بر اساس این تصمیمات، کلیه مراکز پیشدبستانی و مهدکودکها تعطیل بوده و تمامی مقاطع تحصیلی تحت پوشش آموزشوپرورش (بهجز امتحانات نهایی) بهصورت غیرحضوری و مجازی برگزار میشود. این مصوبات شامل تمامی مناطق استان بهجز شهرستان طالقان و بخش آسارا است.
صفری ادامه داد: در راستای کاهش تردد، مادران شاغل مشمول دورکاری میشوند. همچنین گروهی که دارای بیماری خاص هستند میتوانند از دورکاری استفاده کنند.
این مقام مسئول ادامه داد: بنا بر مصوبات اتخاذشده در شهر کرج، طرح زوج و فرد از درب منازل اجرا خواهد شد، این طرح از ساعت ۱۶ تا ۲۱ در دستور کار قرار دارد.
به گفته صفری بهمنظور کاهش منابع آلاینده، کلیه فعالیتهای عمرانی آلاینده و همچنین فعالیتهایی که موجب تشدید آلودگی هوا میشوند، ازجمله معادن شن و ماسه و واحدهای آسفالت تا اطلاع ثانوی متوقف خواهند شد.
