به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد شعبانی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در روستای کِش طالقان، مدرسه‌ای با یک دانش‌آموز و یک معلم، به نمادی از امید و عدالت آموزشی تبدیل شده است، بر عزم راسخ این اداره کل برای تحقق عدالت آموزشی در دورافتاده‌ترین نقاط استان تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه برجسته‌ترین نشانه تعهد یک نظام آموزشی، کیفیت خدمت‌رسانی آن در نقاط کم‌جمعیت است، گفت: «امروز در روستای کِش طالقان، مدرسه ما با یک مدیر دلسوز و فداکار که نقش معلمی و مدیریت را توأمان بر دوش می‌کشد، میزبان تنها یک دانش‌آموز است. اما این عدد “یک”، برای ما کوچک نیست؛ این “یک”، تمام معنای مأموریت مهم ما در آموزش و پرورش است.»

مدیرکل آموزش و پرورش البرز این کلاس درس را نمادی از پایداری و امید دانست و افزود: «ما باور داریم آموزش، حق مسلم هر کودک ایرانی، در هر کجای این سرزمین است. روشن بودن چراغ این مدرسه، پیامی واضح به تمامی جامعه دارد: هیچ نقطه‌ای از استان البرز و جغرافیای آموزش ما، نباید از نور دانش خالی باشد. ما برای این یک دانش‌آموز، همان کیفیت، امکانات و دقتی را قائلیم که برای کلاسی با سی دانش‌آموز.»

وی همچنین از خانم سلیمیان، آموزگار فداکار این مدرسه، تقدیر کرد و او را قهرمان بی‌ادعای عدالت آموزشی خواند.

شعبانی تأکید کرد که حضور این معلم و دانش‌آموزش در این مدرسه، درسی بزرگ از مسئولیت‌پذیری و عشق به کار است و نشان می‌دهد که آموزش، جریانی است که با وجود حتی یک مشتاق، هرگز متوقف نمی‌شود و باید جاری بماند.

وی در پایان با اشاره به شعار محوری «هر دانش‌آموز، یک آینده‌ساز»، خاطرنشان کرد: «روستای کِش و مدرسه آن، امروز برای ما یک نماد ملی است. نمادی که ثابت می‌کند در سیستم تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران، هر کودک، ارزشمند و بی‌بدیل است. ما این راه را با قوت ادامه می‌دهیم و از هیچ تلاشی برای ارتقای کیفیت آموزش در چنین مدارسی فروگذار نخواهیم کرد. چراکه آینده‌سازان ما، گاه در کلانشهرها و گاه، در دل کوه‌های سرسبز طالقان، مشق زندگی می‌نویسند.»

گفتنی است، مدرسه روستای کِش طالقان، با همان یک دانش‌آموز و معلم پرتلاشش، کانون تابناک امید و سمبل تحقق عدالت آموزشی در استان البرز است.