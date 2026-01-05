کشف ۲ تن روغن خوراکی قاچاق در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا یاری اظهار کرد: مأموران پلیس کرمانشاه حین انجام گشتزنیهای هدفمند در سطح شهر، به دو دستگاه خودرو مشکوک شده و برای بررسی بیشتر آنها را متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسیهای بهعملآمده از این خودروها، مقدار ۲ تن روغن خوراکی فاقد هرگونه مجوز قانونی کشف شد که ارزش این محموله برابر با ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه در پایان با اشاره به برخورد قانونی با متخلفان، از تشکیل پرونده قضائی در این زمینه خبر داد و گفت: رسیدگی به این موضوع در مراجع ذیربط در حال انجام است.
