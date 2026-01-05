  1. استانها
  2. گیلان
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۱۱

دادستان رودسر: توزیع اقلام اساسی زیر ذره‌بین دستگاه قضایی است

دادستان رودسر: توزیع اقلام اساسی زیر ذره‌بین دستگاه قضایی است

رودسر- دادستان عمومی و انقلاب رودسر با اشاره به گزارش‌های دریافتی درباره اختلال در توزیع روغن، برنج خارجی و مرغ گفت: توزیع اقلام اساسی زیر ذره‌بین دستگاه قضائی است.

بهزاد مرتمی در حاشیه بازدید از بازار رودسر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در تأمین کلی کالاهای اساسی کمبود حاد وجود ندارد، اظهار کرد: متأسفانه در مسیر توزیع از مبدأ تا مصرف‌کننده، نشتی‌هایی مشاهده می‌شود که باید به صورت دقیق شناسایی و با آن برخورد شود.

وی با تأکید بر اینکه بخش قابل توجهی از مردم توان خرید برنج ایرانی را ندارند، افزود: برنج خارجی و روغن باید به‌موقع و به میزان کافی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد و هرگونه کوتاهی یا سوءاستفاده در این حوزه قابل اغماض نیست.

دادستان رودسر با اشاره به گزارش‌های دریافتی در خصوص توزیع مرغ گفت: سهمیه‌ای که برای شهرستان تخصیص داده می‌شود، باید به‌طور کامل به دست مردم برسد و اگر در این مسیر تخلفی صورت گیرد، دادستانی بدون اغماض ورود خواهد کرد.

مرتمی تصریح کرد: بازدیدهای میدانی زمانی اثرگذار است که به نتیجه منجر شود؛ صرف حضور و تهیه گزارش یا عکس مشکلی را حل نمی‌کند و دستگاه‌های متولی موظف به پیگیری مستمر تا حصول نتیجه هستند.

وی از آمادگی دادستانی برای دریافت گزارش‌های مردمی خبر داد و گفت: شهروندان می‌توانند از طریق سامانه‌های آنلاین، خدمات الکترونیک قضائی، مراجعه حضوری و یا ملاقات‌های مردمی که سه‌شنبه‌ها برگزار می‌شود، مشکلات و تخلفات حوزه معیشت را گزارش دهند.

دادستان رودسر خاطرنشان کرد: حتی گزارش‌های بدون نام نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد و در مواردی، با دریافت گزارش مردمی، مشکلات ظرف کمتر از ۲۴ ساعت پیگیری و رفع شده است.

مرتمی در پایان با تأکید بر لزوم اعتماد مردم به دستگاه قضائی گفت: هر فرد یا مجموعه‌ای که بخواهد در حوزه اقلام ضروری و معیشت مردم اخلال ایجاد کند، با برخورد قانونی و قاطع مواجه خواهد شد.

کد خبر 6714271

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها