بهزاد مرتمی در حاشیه بازدید از بازار رودسر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در تأمین کلی کالاهای اساسی کمبود حاد وجود ندارد، اظهار کرد: متأسفانه در مسیر توزیع از مبدأ تا مصرفکننده، نشتیهایی مشاهده میشود که باید به صورت دقیق شناسایی و با آن برخورد شود.
وی با تأکید بر اینکه بخش قابل توجهی از مردم توان خرید برنج ایرانی را ندارند، افزود: برنج خارجی و روغن باید بهموقع و به میزان کافی در اختیار مصرفکنندگان قرار گیرد و هرگونه کوتاهی یا سوءاستفاده در این حوزه قابل اغماض نیست.
دادستان رودسر با اشاره به گزارشهای دریافتی در خصوص توزیع مرغ گفت: سهمیهای که برای شهرستان تخصیص داده میشود، باید بهطور کامل به دست مردم برسد و اگر در این مسیر تخلفی صورت گیرد، دادستانی بدون اغماض ورود خواهد کرد.
مرتمی تصریح کرد: بازدیدهای میدانی زمانی اثرگذار است که به نتیجه منجر شود؛ صرف حضور و تهیه گزارش یا عکس مشکلی را حل نمیکند و دستگاههای متولی موظف به پیگیری مستمر تا حصول نتیجه هستند.
وی از آمادگی دادستانی برای دریافت گزارشهای مردمی خبر داد و گفت: شهروندان میتوانند از طریق سامانههای آنلاین، خدمات الکترونیک قضائی، مراجعه حضوری و یا ملاقاتهای مردمی که سهشنبهها برگزار میشود، مشکلات و تخلفات حوزه معیشت را گزارش دهند.
دادستان رودسر خاطرنشان کرد: حتی گزارشهای بدون نام نیز مورد بررسی قرار میگیرد و در مواردی، با دریافت گزارش مردمی، مشکلات ظرف کمتر از ۲۴ ساعت پیگیری و رفع شده است.
مرتمی در پایان با تأکید بر لزوم اعتماد مردم به دستگاه قضائی گفت: هر فرد یا مجموعهای که بخواهد در حوزه اقلام ضروری و معیشت مردم اخلال ایجاد کند، با برخورد قانونی و قاطع مواجه خواهد شد.
نظر شما