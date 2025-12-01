دادستان رودسر: قطع درختان جنگلی خط قرمز دستگاه قضایی است

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد مرتمی ظهر دوشنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: در راستای اجرای برنامه تحول و تعالی ۱۴۰۴ قوه قضائیه و به دنبال گزارش مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی، تاکنون از ۱۳ پرونده تشکیل‌شده، مقدار ۱۶/۱۰۲ مترمکعب چوب‌آلات قاچاق کشف و ضبط شده است.

وی افزود: در این پرونده‌ها ۲۰ کیسه خاکه زغال به وزن ۱۴۰ کیلوگرم، ۳۷۸ اصله گرده و کله‌کاتین از گونه‌های توسکا، اوجا، لرگ، بلوط و لیلکی به حجم ۸/۰۰۲ مترمکعب و همچنین ۱۳/۵ استر هیزم از همین گونه‌ها به ارزش بیش از یک میلیارد و ۳۷ میلیون ریال توقیف و برای رسیدگی قانونی طبق ماده ۲۵ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به واحد منابع طبیعی و آبخیزداری واجارگاه ارجاع شده است.

دادستان رودسر با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضائی با جرایم مرتبط با منابع طبیعی گفت: قطع درختان جنگلی و قاچاق چوب از مصادیق تضییع اموال عمومی و تخریب محیط‌زیست است و دستگاه قضائی هیچ‌گونه تساهلی در این زمینه نخواهد داشت.

مرتمی حفظ منابع طبیعی را «وظیفه‌ای ملی و همگانی» دانست و افزود: همراهی مردم نقش مهمی در شناسایی و جلوگیری از تخریب جنگل‌ها دارد.