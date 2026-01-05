شهید «سلیمانی» همه زندگی خود را وقف اسلام، انقلاب و مردم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار نعمت‌الله باقری امروز دوشنبه در آئین اختتامیه دومین رویداد نسل سلیمانی و رویداد «ایرانمرد» با بیان اینکه دشمن در جنگ ۱۲ روزه با برآوردی کاملاً اشتباه وارد میدان شد، اظهار داشت: گام نهایی دشمن در جنگ اخیر، نه حمله نظامی بلکه شکستن پیوند مردم با جمهوری اسلامی ایران بود؛ هدفی که با حضور آگاهانه مردم ناکام ماند.

لرستان در جنگ ۱۲ روزه ۹۰ شهید تقدیم کرده است

وی با اشاره به اینکه لرستان در این جنگ ۱۲ روزه ۹۰ شهید تقدیم کرده است، افزود: این تعداد شهید، حدود ۱۰ درصد از مجموع شهدای این نبرد را شامل می‌شود و بار دیگر نشان داد لرستان همواره در صف اول دفاع از انقلاب اسلامی قرار دارد؛ چه پیش از پیروزی انقلاب، چه در دوران دفاع مقدس و چه در مقاطع حساس امروز.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با تأکید بر اینکه هدف اصلی دشمن در جنگ ۱۲ روزه، شخص مقام معظم رهبری و سپس فروپاشی پایه‌های نظام بود، گفت: دشمن تصور می‌کرد با سه تا چهار روز فشار، جمهوری اسلامی ایران تسلیم خواهد شد، اما از تجربه‌های تاریخی خود درس نگرفت؛ همان‌گونه که در ابتدای انقلاب و ماجرای طبس شکست خورد.

سردار باقری، ادامه داد: دشمن پس از ناکامی در تاکتیک اول، راهبرد خود را تغییر داد و تمرکز را بر ایجاد آشوب داخلی گذاشت؛ آن‌ها صراحتاً اعلام کردند اگر جمهوری اسلامی با عناصر آشوبگر برخورد کند، وارد جنگ مستقیم خواهند شد، درحالی‌که هیچ نظامی بیش از جمهوری اسلامی خواهان حفظ امنیت و سلامت مردم خود نیست.

جنگ امروز، جنگ روایت‌ها است

وی با اشاره به حوادث اخیر در برخی استان‌ها، گفت: کسانی که سلاح به دست گرفتند و به مردم و نیروهای نظامی حمله کردند، مردم نیستند؛ آن‌ها پیاده‌نظام دشمن هستند.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان، افزود: مردم واقعی، همان‌هایی‌اند که در جنگ ۱۲ روزه به شهادت رسیدند؛ کودکان، زنان و شهروندان عادی که قربانی جنایت دشمن شدند.

سردار باقری با استناد به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب، افزود: ما حرف معترض را می‌شنویم، اما اغتشاشگر را سر جای خود می‌نشانیم؛ این منطق نظام اسلامی است و در آن تردیدی وجود ندارد.

وی با خطاب قراردادن اصحاب فرهنگ و هنر، گفت: در چنین مقاطعی، نقش هنرمندان نباید کم‌رنگ باشد. جنگ امروز، جنگ روایت‌هاست و دشمن سرمایه‌گذاری ویژه‌ای در این میدان کرده است؛ هنرمندان باید بیش‌ازپیش وارد میدان تبیین شوند.

شهید سلیمانی همه زندگی خود را وقف اسلام، انقلاب و مردم کرد

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به تبیین ویژگی‌های شخصیتی شهید سپهبد حاج‌قاسم سلیمانی پرداخت و گفت: خستگی‌ناپذیری، مردمی‌بودن، معنویت، ولایت‌مداری و اخلاص، شاخصه‌های اصلی مکتب سلیمانی است. امروز جامعه و مسئولان ما بیش از هر زمان دیگری به این مکتب نیاز دارند.

سردار باقری، گفت: شهید سلیمانی همه زندگی خود را وقف اسلام، انقلاب و مردم کرد. محبوبیت جهانی او، نتیجه همین اخلاص بود. اگر مسئولان ما می‌خواهند مشکلات مردم حل شود، باید خود را با این شاخص‌ها تطبیق دهند.

حضور برخی جوانان ناآگاه در ناآرامی‌ها

وی با انتقاد از برخی رویکردهای مدیریتی، گفت: امروز برخی مدیران برای حفظ جایگاه خود به دنبال جلب رضایت بالادستی‌ها هستند، درحالی‌که مسیر شهدا، خدمت بی‌منت به مردم بود. این نگاه باید اصلاح شود.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان، افزود: دشمن امروز دقیقاً روی مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم دست گذاشته و بیش از ۸۰ درصد ناآرامی‌های اخیر در مناطق زاگرس‌نشین رخ‌داده است؛ این یک هشدار جدی برای مسئولان است.

سردار باقری با اشاره به حضور برخی جوانان ناآگاه در ناآرامی‌ها، گفت: بسیاری از این جوانان نمی‌دانند چرا به خیابان آمده‌اند. همین جوان، در زمان خطر، در کنار نظام می‌ایستد. این یک تلنگر برای ماست تا ریشه‌ها را بشناسیم و اصلاح کنیم.

وی تأکید کرد: دشمن واقعی ملت ایران، همان دشمنی است که ۴۶ سال است برای براندازی این نظام تلاش می‌کند؛ نه جوان فریب‌خورده‌ای که نیازمند آگاهی و رسیدگی است.