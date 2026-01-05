رشد ۲۰ درصدی اعتکاف در کرمان؛ ۸۰ هزار نفر معتکف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید شهابی، پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از حضور ۷۹ هزار و ۲۶۹ نفر از مردم استان کرمان در آئین معنوی اعتکاف در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

وی افزود: این جمعیت در ۴۹۳ مسجد میزبان به عبادت پرداختند که نشان دهنده رشد ۱۰ درصدی تعداد مساجد نسبت به سال گذشته است.

حجت الاسلام شهابی، با تفکیک آماری شرکت‌کنندگان اعلام کرد: از مجموع معتکفان، ۱۱ هزار و ۴۵ نفر برادر و ۳۴ هزار و ۳۱۸ نفر خواهر در ۳۷۸ مسجد به اعتکاف پرداخته‌اند.

وی با اشاره به استقبال چشمگیر نوجوانان از این برنامه معنوی، گفت: ۳۶ هزار و ۶۶۱ نوجوان در قالب «اعتکاف دانش‌آموزی» در ۱۴۱ مسجد شرکت کرده‌اند که بیانگر رشد ۴۳ درصدی حضور این گروه سنی نسبت به سال قبل است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان با بیان اینکه تعداد مساجد میزبان نوجوانان ۳۳ درصد افزایش یافته است افزود: از میان نوجوانان معتکف، ۱۱ هزار و ۶۲۲ نفر پسر و ۲۵ هزار و ۳۹ نفر دختر هستند که نشان از گرایش قابل توجه نسل جوان به فعالیت‌های معنوی دارد.

شهابی، خاطرنشان کرد: رشد ۲۶۶ درصدی مساجد تخصصی برگزار کننده اعتکاف، حاکی از هدفمندتر شدن و توسعه کیفی این مراسم عبادی در استان کرمان است.