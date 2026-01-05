حضور پرشور جوانان و نوجوانان فاریابی در مراسم اعتکاف

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معنوی اعتکاف در شهرستان فاریاب فرصتی برای ارتباط عمیق‌تر با خداوند و تهذیب نفس برای اعتکاف‌کنندگان فراهم آورد و بر اساس آمار اعلام شده، امسال در مجموع ۷۰۶ نفر در این آئین شرکت کردند که نشان‌دهنده توجه جامعه، به ویژه قشر جوان، به آموزه‌های دینی و معنوی است.

مراسم اعتکاف در سه کانون اصلی در سطح شهرستان فاریاب برپا شد که مسجد جامع فاریاب میزبان بیشترین تعداد معتکفین بود. در این مکان، ۲۷۷ نفر از دختران نوجوان و ۱۸۷ نفر از دختران بزرگسال به اعتکاف نشستند.

همچنین مسجد امیرالمؤمنین (ع) شاهد حضور تعداد ۱۱۰ پسر نوجوان و ۱۰ پسر بزرگسال بود.

در مسجد محمدیه مهروئیه نیز، تعداد ۶۲ دختر نوجوان، ۴۰ پسر نوجوان، ۷ دختر بزرگسال و ۳ پسر بزرگسال به عبادت پرداختند.

امسال آمار کلی شهرستان فاریاب نشان‌دهنده توزیع جمعیتی اعتکاف کنندگان بود به گونه‌ای که دختران نوجوان: ۳۳۹ نفر، پسران نوجوان: ۱۵۰ نفر، دختران بزرگسال: ۲۰۴ نفر و پسران بزرگسال: ۱۳ نفر بودند.

همچنین مجموع شرکت‌کنندگان در مراسم معنوی اعتکاف در سطح شهرستان فاریاب ۷۰۶ نفر برآورد شده است.

امسال برگزاری مراسم اعتکاف با برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و مذهبی غنی، مورد استقبال گسترده معتکفین قرار گرفت و فضای روحانی حاکم بر مساجد فاریاب تجربه‌ای ماندگار برای آنان رقم زد.

خبرنگار: فاطمه یسنامنصفی