به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فرح بخش، صبح دوشنبه در جمع دانش آموزان معتکف مسجد امام هادی علیه السلام کرمان گفت: تعداد ۲۸ هزار و ۹۶۲ دانش‌آموز کرمانی در ۱۹۳ مسجد در اعتکاف دانش آموزی شرکت کردند.

وی افزود: برنامه تربیتی عبادی اعتکاف دانش‌آموزی با همت ستاد مردمی اعتکاف و همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان در حال برگزاری است و دانش‌آموزان با حضور در این آئین معنوی، تجربه‌ای عمیق از انس با خداوند و تمرین خودسازی را پشت سر گذاشتند.

وی با بیان اینکه این حضور گسترده، علاوه بر تقویت هویت دینی و معنوی، در راستای تحقق ساحت‌های شش‌گانه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، به‌ویژه در حوزه‌های تربیت اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی، نقش‌آفرینی مؤثری دارد افزود: اعتکاف دانش‌آموزی فرصتی است تا نوجوانان در کنار عبادت، به تمرین مسئولیت‌پذیری، همزیستی اجتماعی و ارتقای مهارت‌های فردی و جمعی بپردازند.

فرح بخش، با اشاره به افزایش چشمگیر حضور دانش‌آموزان در سال جاری گفت: امسال میزان شرکت دانش‌آموزان در اعتکاف رشد ۲۰ درصدی داشته و این برنامه در ۳۳ شهرستان و منطقه استان در حال اجرا می‌باشد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان خاطر نشان کرد: اعتکاف دانش‌آموزی یک رزمایش بزرگ تربیتی و فرهنگی است که آثار آن در شکل‌گیری شخصیت متعالی نسل آینده به‌وضوح قابل مشاهده خواهد بود.