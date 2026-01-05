  1. استانها
  2. کرمان
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۹:۳۷

فرحبخش: بیش از ۲۸ هزار دانش‌آموز کرمانی در مراسم اعتکاف شرکت کردند

فرحبخش: بیش از ۲۸ هزار دانش‌آموز کرمانی در مراسم اعتکاف شرکت کردند

کرمان- مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: امسال تعداد ۲۸ هزار و ۹۶۲ دانش‌آموز کرمانی در مراسم اعتکاف شرکت کردند که نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فرح بخش، صبح دوشنبه در جمع دانش آموزان معتکف مسجد امام هادی علیه السلام کرمان گفت: تعداد ۲۸ هزار و ۹۶۲ دانش‌آموز کرمانی در ۱۹۳ مسجد در اعتکاف دانش آموزی شرکت کردند.

وی افزود: برنامه تربیتی عبادی اعتکاف دانش‌آموزی با همت ستاد مردمی اعتکاف و همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان در حال برگزاری است و دانش‌آموزان با حضور در این آئین معنوی، تجربه‌ای عمیق از انس با خداوند و تمرین خودسازی را پشت سر گذاشتند.

وی با بیان اینکه این حضور گسترده، علاوه بر تقویت هویت دینی و معنوی، در راستای تحقق ساحت‌های شش‌گانه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، به‌ویژه در حوزه‌های تربیت اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی، نقش‌آفرینی مؤثری دارد افزود: اعتکاف دانش‌آموزی فرصتی است تا نوجوانان در کنار عبادت، به تمرین مسئولیت‌پذیری، همزیستی اجتماعی و ارتقای مهارت‌های فردی و جمعی بپردازند.

فرح بخش، با اشاره به افزایش چشمگیر حضور دانش‌آموزان در سال جاری گفت: امسال میزان شرکت دانش‌آموزان در اعتکاف رشد ۲۰ درصدی داشته و این برنامه در ۳۳ شهرستان و منطقه استان در حال اجرا می‌باشد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان خاطر نشان کرد: اعتکاف دانش‌آموزی یک رزمایش بزرگ تربیتی و فرهنگی است که آثار آن در شکل‌گیری شخصیت متعالی نسل آینده به‌وضوح قابل مشاهده خواهد بود.

کد خبر 6712823

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها