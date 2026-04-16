۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۲۰

محموله مهمات نیمه‌سنگین در شهرستان هویزه کشف شد

اهواز - دادستان عمومی و انقلاب شهرستان هویزه از کشف و ضبط یک محموله مهمات نیمه‌سنگین در منطقه جفیر این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عگیری اظهار کرد: با رصد و اشراف اطلاعاتی سازمان اطلاعات سپاه خوزستان و در پی صدور دستور قضایی، تعداد ۱۸ عدد راکت و خرج آرپی‌جی در یکی از نقاط شهرستان هویزه کشف و ضبط شد.

وی افزود: عناصر ضدانقلاب قصد داشتند این محموله را با هدف ایجاد ناامنی در منطقه منتقل کنند که با هوشیاری نیروهای سازمان اطلاعات سپاه ناکام ماندند.

دادستان هویزه با تأکید بر تداوم برخورد قاطع با هرگونه حمل و توزیع سلاح و مهمات غیرمجاز، گفت: نیروهای مسلح با اشراف اطلاعاتی دقیق و تلاش شبانه‌روزی، اجازه هیچ‌گونه تخلف و بی‌نظمی را نخواهند داد.

عگیری همچنین تصریح کرد: صیانت از حقوق عامه و مقابله با تهدیدات امنیتی، از اولویت‌های همیشگی دستگاه قضایی و ضابطان است.

کد مطلب 6802952

