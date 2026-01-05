  1. استانها
پایداری جوی و افزایش نسبی دما در گلستان تا پایان هفته

گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان از استقرار شرایط جوی نسبتاً پایدار در استان تاپایان هفته جاری خبر داد وگفت: باوجود افزایش نسبی دمای هوا در طول روزشب‌های سرد زمستانی همچنان در استان تداوم دارد.

مهدیه اصحابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: از امروز تا پایان هفته جاری، استان گلستان تحت تأثیر شرایط جوی نسبتاً پایدار قرار دارد و آسمان در بیشتر مناطق صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.

وی افزود: در این مدت، پدیده مه صبحگاهی به‌ویژه در ساعات ابتدایی روز در برخی نقاط استان دور از انتظار نیست.

اصحابی با بیان اینکه طی روزهای آینده شاهد افزایش نسبی دمای هوا در طول روز خواهیم بود، گفت: با این حال، شب‌ها و ساعات اولیه صبح همچنان سرمای زمستانی در استان حاکم است.

به گفته این کارشناس هواشناسی، سردترین شهرستان استان در شبانه‌روز گذشته گرگان با حداقل دمای دو درجه زیر صفر بوده و کمینه دما در پارک ملی گلستان به منفی یک درجه سانتی‌گراد رسیده است.

وی ادامه داد: آق‌قلا با ثبت دمای ۱۶ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین شهرستان استان در روز گذشته بوده است.

اصحابی همچنین خاطرنشان کرد: حداقل دمای ثبت‌شده گرگان در صبح امروز منفی دو درجه سانتی‌گراد بوده و پیش‌بینی می‌شود حداکثر دمای امروز این شهر به ۱۶ درجه سانتی‌گراد برسد.

